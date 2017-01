Diez juguetes que pedimos a los Reyes Magos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Te acuerdas cuando hacías tus cartas a los Reyes Magos? Seguro pedías todas las barbies posibles, las figuras de acción de las caricaturas de moda, o coches a escala. Esos eran los juguetes que nos hacían fantasear en la década de los 90.



Los tiempos han cambiado y muchos juguetes han sido desplazados por dispositivos electrónicos. Los niños de ahora solo piensan en pedir un celular, un iPad y todas esas cosas con las que la mayoría de nosotros no crecimos.



Hay juguetes que siempre estuvieron en nuestra lista, como la bicicleta o los patines y, aunque muchas veces no los tuvimos, éramos felices con los regalos que encontrábamos debajo del árbol, junto a nuestro zapato o a lado de la cama.



Es por esta razón, quisimos darle un pequeño golpe a la nostalgia y recopilamos 10 juguetes que seguro pediste a estos tres mágicos seres que venían de Oriente.



1. Patines



Si fuiste afortunado y te los trajeron, seguro fueron de los primeros regalos con los que te diste tremendos golpes. Había unos de Fisher Price que eran de 4 rueditas, pero todos moríamos por los patines en línea.



2. Autolavado de Hot Whells



Era el sueño de todos los niños, porque en verdad podían lavar sus cochecitos. Lo malo es que seguro acababas empapado, pero eso sí, con tus autos relucientes.



3. Pizarrón Mágico



Eran, algo así, como las iPads de nuestro tiempo. Podíamos dibujar cuanta cosa se nos ocurriera y con solo levantar la tapa del pizarrón, éste quedaba limpio y listo para realizar una nueva obra de arte.



4. Barbie



Se ha dedicado a múltiples profesiones, ha cortado y vuelto con Ken más de una vez, la han vestido los más glamorosos diseñadores de moda. Es la muñeca más querida de generaciones de niñas, y sí, seguro la pediste a los Reyes Magos.



5. Un jeep (de Power WHells o de Barbie)



Si llegaste a pedir uno de estos, seguro eras de los que veían “Carrusel de Niños”, y querías sentirte como todo un Cirilo en su auto nuevo. Era perfecto para empezar a sentir la “velocidad”.



6. Avalancha



Este juguete era para los más intrépidos. Cuando aún podíamos jugar en las calles, buscábamos algunos caminos elevados por los cuales deslizarnos con gran emoción.



7. Tamagotchi



La mayoría queríamos tener esta mascota virtual… Es más, que tire la primera piedra aquel que no dejó morir de hambre a su mascota, al menos por una vez.



8. Micro Hornito



Este juguete era una sensación entre las niñas porque podías cocinar de verdad. Con este hornito, algunas aprendieron que la cocina no era lo suyo.



9. Consola de Videojuegos



No importa si era el Atari, el Nintendo o el Play Station. Estamos completamente seguros de que este regalo estuvo en alguna de tus cartas a los Reyes Magos. ¿Te lo trajeron?



10. Set de Polly Pocket



Las niñas estaban enamoradas de estos escenarios, que en verdad, cabían en cualquier bolsillo. Las muñecas eran tan pequeñas, que las cuidabas como a tu vida, porque se perdían fácilmente.



Con información de “Merca20.com” y “Magazine Feed”.