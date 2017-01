El hombre más viejo del mundo cumplió 146 años

(Tomada de la Red)

El hombre es originario de Indonesia y se llama Sodimejo, pero es conocido como 'Mbah Gotho'., sus documentos constan queLas autoridades creen que los documentos del hombre son reales, sin embargo, no es posible confirmar la fecha de nacimiento, ya quePor ese motivo su nombre no se encuentra en el libro de Récords Guinness, informa RT. El hombre menciona que, ya que ha padecido muchas dificultades. Desde hace apenas 3 meses puede moverse, su vista cada vez se deteriora más, por lo que no puede ver televisión y su única distracción es escuchar la radio.Nació cuando existían las Indias Orientales Holandesas, vivió el despertar nacional, la Segunda Guerra Mundial, la Independencia, la era Sukarno, el régimen de Suharto , así como varios sucesos en su vida personal, comoCuando se le cuestiona el secreto de la longevidad, simplemente responde:, y con paciencia espera la muerte, ya que desde 1992 tiene su tumba preparada.