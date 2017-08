Restaurante no permite a papás beber frente a sus hijos

(Tomada de la Red)

Los restaurantes se preocupan por ofrecer un ambiente familiar agradable a sus clientes, por ejemplo, en algunos países, ciertos lugares brindan un descuento a los clientes quienes sus hijos tienen un buen comportamiento durante su comida.El restaurante Clifton Park, en Nueva York, tiene un límite de alcohol para los padres que acudan a su negocio en compañía de sus hijos.Pero,, a pesar de lo que se cree, no se busca evitar que los padres beban frente a sus hijos, sino mantener la seguridad al manejar en carretera, comentan los encargados del restaurante Peddler’s Bar and Grille.‘El compromiso para frenar los accidentes de tráfico relacionados con manejar bajo la influencia del alcohol, requiere de la participación de todos’, menciona Melisa Gravelle, gerente del restaurante.Los empleados del restaurante Peddler’s, comentan que explican esta política del lugar a sus clientes al momento de entregarles la carta. En está menciona que sólo limitan el consumo de alcohol a la persona que va conducir, de no estar de acuerdo los clientes, se les indica amablemente por donde salir del lugar.Sin excepciones,Hay clientes quienes se han enfurecido tras esta norma que manejan los restaurantes, por lo que los jefes intervienen para cambiar los ánimos. Así como ha habido quienes apoyan y están de acuerdo con la regla del lugar.No sólo restaurantes se han sumado a esta valiosa norma, en algunos bares han optado por no servir copas de más a clientes que han consumido demasiado alcohol.