Una mujer pierde todas las uñas de sus pies tras someterse a una pedicura con peces

(Tomada de la Red)

Un tratamiento de belleza poco ortodoxo destinado a rejuvenecer los pies se convirtió en un inquietante misterio médico para esta joven mujer. Según un informe del caso publicado por su médico en JAMA Dermatology, las uñas de los pies de la paciente dejaron de crecer y comenzaron a caerse poco después de recibir una sesión de pedicura con peces.Se llama pedicura con peces al tratamiento en que unos pequeños peces mordisquean tus pies mientras los remojas en una tina de agua tibia o a temperatura ambiente.La especie de pez utilizada —una carpa sin dientes conocida como Garra rufa— suelen ser herbívora, pero en caso de necesidad también comen piel humana muerta. Se dice que el festín voraz de los peces ayuda a tratar afecciones como la psoriasis y embellecer la piel, lo que les otorga el sobrenombre de “pez doctor”.Desafortunadamente para la mujer anónima de unos 20 años, su experiencia fue de todo menos rejuvenecedora. Después de su pedicura, la mayoría de las uñas de sus pies dejaron de crecer y comenzaron a caerse, una condición conocida como onicomadesis, indica Informe21 Seis meses después de tener problemas en las uñas, visitó a un dermatólogo que descartó cualquier causa conocida de onicomatosis, como una enfermedad grave o un efecto secundario de ciertos medicamentos. El culpable más probable era la pedicura de peces.“Si bien el mecanismo de acción no está del todo claro, es probable que el pez traumatice la matriz ungueal”, dijo a Gizmodo Sheri Lipner, profesora asistente de dermatología en Weill Cornell Medicine de la Universidad de Columbia y médica tratante de la mujer. El caso, por lo que Lipner sabe, sería la primera instancia documentada de onicomadesis causada alguna vez por peces.Por el bien de proteger el anonimato de su paciente, Lipner no puede revelar dónde obtuvo su pedicura la mujer. Pero señala que estos tratamientos son bastante populares fuera de los Estados Unidos, por ejemplo en China.Llegaron a su punto más alto de popularidad en Estados Unidos hace aproximadamente una década, pero desde entonces han sido prohibidos en al menos 10 estados, incluyendo Nueva York, en gran parte debido a problemas de salud.Por un lado, los peces se utilizan a menudo en más de una persona, lo que hace que el riesgo de transmitir infecciones sea una posibilidad real.Y aunque los defensores de la pedicura con peces argumentan que pueden desinfectar adecuadamente a los animales y la tina entre usos, los investigadores han demostrado que las bacterias que causan enfermedades pueden encontrarse fácilmente tanto en las tinas como en los peces utilizados en estos spas. Algunos informes también han vinculado directamente infecciones del pie a estos tratamientos.“No recomiendo pedicuras con peces para ningún propósito médico o estético”, dijo Lipner. “Además de onicomatosis, también hay infecciones graves asociadas con pedicuras con peces”.En cuanto a la mujer, sus uñas probablemente vuelvan a crecer, pero no por un tiempo prolongado. Lipner señala que las uñas de los pies solo crecen un milímetro por mes en promedio, mientras que una uña completa puede tardar hasta 18 meses en ser reemplazada. “Por lo tanto, tendremos que esperar bastante tiempo para ver el resultado”, dijo.