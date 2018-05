Conoce a el pintor ciego cuya obra trasciende más allá de los sentidos

(Tomada de la Red)

El arte es para él como la Novena Sinfonía de Beethoven, un Himno a la Alegría. El 14 de febrero de 1988 la vida del pintor Ataúlfo Casado cambió para siempre. Iba caminando por la calle, faltaban dos minutos para el mediodía y, de repente, al observar su reloj, “todo se veía gris y borroso”.Empezaba a perder la vista, sabía que la ceguera llegaría, pero no tan pronto. ¿Cómo era posible, si el oftalmólogo le había anunciado tres días antes que lo suyo era una afección degenerativa?En Casado la retinosis pigmentaria actuó rápidamente, la enfermedad hereditaria, afecta en promedio a 25 mil personas en España, se caracteriza por atacar progresivamente la retina, hasta producir la ceguera, lo que días antes el artista vislumbraba con esfuerzo, de repente era negro, incluidas sus obras. Su vista desapareció y, con ella, también se fue el arte, aquella pasión, que inició a los tres años cuando pidió a los Reyes Magos “un cuaderno, lápices de colores y un tranvía grande como el de Madrid”, se difuminó sin compasión.Ata, como lo llaman sus allegados, ya no tenía la misma sonrisa. Se vio obligado a cambiar los hábitos y eso, recuerda, le “costó llorar”.Ya no podía andar por la calle sin usar un bastón, porque “ellos [los transeúntes] no sabían que estaba ciego y al no verlos, podíamos darnos con el brazo y eso es molestar a las personas” meciona.Como si de un renacimiento se tratara, una década después Casado volvió a pintar, el optimismo que lo caracteriza le ayudó a no quedarse a oscuras. Se percató de que “el sol va perdiendo todo color, pero no, no tiene por qué, voy a mantener el color, aunque tuviese que ocultarme en el horizonte”Así, despertó un día con “un montón de recuerdos de cosas que ya había pintado”. Llamó a uno de sus amigos y le solicitó un lienzo. Al terminar su pintura le dijo: “No te dejes arrastrar por el subjetivismo de que estoy ciego, eso no lo pienses. Piensa si vale la pena seguir o dejarlo", la respuesta de su amigo fue contundente: “Vale la pena”.Los ojos, que antes guiaban el arte de Ataúlfo, hoy son sustituidos por Luis Trujillo, un joven antropólogo de 28 años que encontró en Ata “una relación de asistencia y de amistad”. Dos años han pasado desde que Ataúlfo le enseñó a su ayudante, quien no tenía ni idea de arte, a trabajar en conjunto sobre el mismo cuadro.¿Cómo lo hace? Primero Casado imagina lo que plasmará en el lienzo, su increíble memoria es clave en este proceso porque le ayuda a identificar el nombre y aspecto exacto de cada color.¿Qué proporciones pongo?, pregunta Luis mientras limpia una cuchara untada de acrílico gris. “Media cucharadita de azul turquesa”, responde el pintor. El joven combina las pinturas en un vaso y pone el pincel en la mano de Casado.Seguidamente, lo ayuda a ubicarse en la parte inferior derecha de la pintura. Casado, al terminar su trazo, le pregunta si lo que acaba de pintar luce como piedras. “Más bien parece una gran piedra”, señala Luis.Lo que en inicio sería hierba, agua y piedras, se convierte en un pastal, con una piedra enorme y flores rojas.Casado este cambio no le frustra porque “si eso ha salido un poco así o asá, pues lo arreglamos. Por ejemplo, poniendo unas flores”, señala en tono de risa.Tal como se transforman individualmente las piezas de Casado, su línea creativa también evoluciona. Pasó de pintar formas exactas y líneas definidas a plasmar un estilo abstracto, más relacionado con las corrientes expresionista y fauvista.Sus obras están mediadas por el subjetivismo y las emociones, especialmente por la alegría. De ahí que cada vez use más color, porque “el color es el principio de la felicidad”.El artista de 70 años es consciente de que la edad trae consigo más complicaciones: “Ya estoy bastante envejecido, los huesos los tengo destrozados y cada vez estoy más limitado”. A pesar de ello, seguirá pintando porque “pinto para hacer feliz a los demás. Es un dar y recibir a la vez”.Con detalles de CULTURACOLECTIVA.COM