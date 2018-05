¿Sabes cómo limpiar los primeros dientes de tu bebé?

(Tomada de la Red)

El momento en que tu bebé empieza a tener sus primeros dientes resulta enternecedor, vas percibiendo el crecimiento de tu pequeño hijo y eso te hace sentir una madre muy orgullosa.Todo bebé tiene un proceso de crecimiento que encanta y atrae no sólo a las madres, sino también a padres, hermanos, familiares, amigos, vecinos y todo aquel que esté a su alrededor. Sus primeros dientes, sus primeros pasos, sus primeras palabras, son momentos de los que cualquiera desea ser testigo.Sin embargo, vamos a detenernos a conversar sobre una de estas etapas en especial: los dientes. Estos pequeños dientes de leche comienzan a salir entre sus primeros cuatro y siete meses de vida, y a aunque a los padres llenen de alegría y orgullo, a ellos no tanto.El bebé experimenta un proceso incómodo con la salida de sus primeros dientes, presentando síntomas de comezón y malestar general, pero no te preocupes porque esto suele ser normal.De lo que sí debes preocuparte o, mejor aún, ocuparte, es de aplicar la higiene adecuada a estos pequeños dientes de tu bebé. Atenta a estas recomendaciones.Primeros dientesDurante los primeros meses es recomendable no usar cepillo de dientes en tu pequeño, pues todavía sus dientes y encías están muy delicadas. Hazlo sólo después de los 12 meses de vida. Para limpiar el interior de su boquita puedes utilizar una gasa.Humedece la gasa con agua tibia e introdúcela en la boca del bebé cubriendo todas sus partes, encías, lengua, paladar, mejillas y por supuesto los dientes, tanto por delante como por detrás. ¿En qué momento lo debes hacer? Como cuando eres adulto, después de cada comida, al levantarse y antes de dormir.Ahora con cepilloYa el bebé cumplió su primer año de vida y está listo para tener su primer cepillo dental, evidentemente debe ser uno especial para bebé. También puedes comprar pasta dental para bebé, pues la de adultos puedes generar problemas digestivos al niños, si llegara a ingerirla.Consulta al médico de cabecera de tu bebé cuándo será el momento ideal para comenzar a usar la pasta dental en tu bebé. La Academia Estadounidense de Dentistas recomienda usar muy poca pasta dental.Dientes completosPasados los tres años ya puedes usar pasta dental en mayores proporciones, pero sin abusar de ella. Ya la dieta del bebé incluye alimentos sólidos, así que debes garantizar que su limpieza sea lo más adecuada posible, indica Informe21 En este periodo puedes dejar que él comience a practicar su cepillada, pueden hacerlo en simultáneo para que él modele tus actitudes; vigila con especial cuidado que no se coma la pasta dental.