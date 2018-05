Estos son los 5 mejores momentos de Dragon Ball Super

(Tomada de la Red)

Ya terminada la nueva edición de Dragon Ball y a la espera de que Akira Torishama y Toei Animation nos confirmen otra temporada más, repasamos las 5 mejores escenas de Dragon Ball Super.Vale mencionar que en esta lista estarán incluidas las sagas de Goku Black, la del Torneo entre Bills y su hermano y la del Torneo de los Universos, ya que las de Freezer y Bills son solo una versión extendida de las dos últimas películas.Costó mucho elegir solo 5 ya que el Torneo de los Universos es una de las mejores sagas de todos los tiempos, pero acá se los dejamos. Cuidado ¡SPOILERS!Por una vez, Goku no fue el salvador del Universo. Luego de una trama bastante confusa, él y Zamasu se fusionan, y ni siquiera Goku y Vegeta pueden contra el poder de ambos.En una escena que nos hace recordar a Goku en Dragon Ball Z, con la motivación de salvar a su planeta, Trunks absorbe la energía de todos los seres vivos para crear su propia genkidama, pero esta no se manifiesta en forma redonda, sino que se une con la espada del hijo de Vegeta.Toppo del Universo 11 se convirtió en un Dios de la Destrucción casi en el final de la competenci,a y quien le puso un freno a su poder fue el príncipe de los saiyajins. Luego de una gran batalla ante uno de los más poderosos personajes, Vegeta reveló su técnica más poderosa para poder contrarrestar el poder de Toppo.Otro de los momentos más fuertes del torneo: Vegeta, con la poca fuerza que le quedaba enfrentándose a Jiren y sacando a relucir todo su orgullo. Todo parecía indicar que él iba a ser quien supere todos los límites y elimine a Jiren, pero luego del enfrentamiento con Toppo, al príncipe de los saiyajins le quedó muy poco energía.En sus últimos momentos en el torneo, Vegeta muestra su lado más humano peleando ante el monstruoso Jiren sin ninguna transformación, con toda la ropa desgarrada y sin ninguna ayuda.A pesar de ser vapuleado por Jiren una y otra vez, se siguió levantando hasta ser enviado fuera de la arena y, con lo último que le quedaba, le otorgó a Goku su energía.Todo parecía perdido, pero por tercera y última vez en la competencia, Goku logró controlar el Ultra Instinto, justo en ese momento, cuando estaba por ser eliminado, pudo volver a activar el Ultra Instinto.Una vez en la pelea ante Jiren, Goku parecía acorralado, pero era todo una trampa. Él no solo había alcanzado un nuevo poder, sino que lo estaba dominando por completo, a diferencia de las otras dos ocasiones.Así, ante la atenta mirada de los dioses, todos se dieron cuenta de inmediato que el poder de Goku había superado al de todos.Este momento en particular es uno de los mejores de toda la serie, incluyendo a todas las versiones anteriores de Dragon Ball y también a las películas.En los momentos finales del torneo, Goku, Freezer, N° 17 y Jiren eran los últimos que quedaban en pie, casi sin energía cada uno de ellos y ya habiendo superado todos sus límites.Con los tres representantes de La Tierra peleando ante Jiren sucedió algo que ninguno de nosotros creía que iba a ver en algún momento: Goku y Freezer combatiendo espalda con espalda. Fue como ver a Batman y El Guasón aliándose para doblegar a un enemigo en común. Una escena que significó el final del torneo y, quizás, lo último que veremos de Goku y sus compañeros.Con detalles de SPOILERTIME