¿Qué es el síndrome del cuidador?

(Tomada de la Red)

Este es de varias personas que se ven obligadas a desempeñar el rol de cuidadores de otra persona que se encuentra en situación de dependencia. Pero, cuidado, porque este nuevo papel, bajo determinadas circunstancias, puede dar lugar al conocido síndrome del cuidador.La constante atención que ha de prestar la persona sana a la dependiente puede generarle episodios de estrés de distinta intensidad. Este es uno de los principales pilares de este síndrome, un daño colateral de la prestación de ayuda de manera continuada.Es un trastorno que, aunque aún es poco conocido, presenta una sintomatología múltiple y consecuencias muy graves, tanto física como psicológicamente. Su cuadro clínico es parecido al síndrome del burnout o del estrés laboral.Estas personas suelen tener a cargo de otras que necesitan de ayuda constante. Sobre todo aparece en adultos que han de cuidar a otros que tienen algún grado de alteración neurológica o psiquiátrica. Los pacientes con Alzheimer avanzado, por ejemplo, requieren de esta dedicación y supervisión continuada.Por tanto, una de las principales características del síndrome del cuidador es el agotamiento en los dos planos, mental y físico, de estas personas. Tal es su extenuación, que sus capacidades físicas psicológicas y sociales se ven fuertemente afectadas, además, si el cuidador y la persona cuidada conviven bajo el mismo techo, el desgaste generado es más rápido y mayor, ya que se vuelve mucho más complicado no trasformar la actividad de cuidar en el centro de la propia vida.En términos generales, una persona no se convierte en cuidador de forma voluntaria, así, en la gran mayoría de las ocasiones, ese rol suele venir impuesto o designado por las distintas circunstancias de familia. Por ello, estos adultos se encuentran de pronto con un trabajo extra que surge de manera repentina y totalmente inesperada.Algunas personas están muy preparadas para afrontar esta nueva situación y asumen con mayor naturalidad ese nuevo papel, otras no cuentan con tantos recursos y se ven sumidas, desde el principio, en un reto que consideran como inabordable, sintiéndose superadas, ven su nuevo rol como una dificultad insoportable y muy cargante, como una cruz potencialmente agotadora. En ambos casos, el dependiente se convierte en el centro de su nueva vida y pasa a consumir la mayor parte de su tiempo y energía.Mira más detalles AQUÍ