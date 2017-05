Cómo tener un vientre plano

(Tomada de la Red)

Es casi el final del día, quemaste 1000 calorías en el gimnasio y sin embargo tu estómago parece una pelota de baloncesto.



Si todos comemos bien y nos ejercitamos regularmente debemos estar en forma, ¿verdad?



No es así, para el 15-25 por ciento de nosotros, la mayoría mujeres; A pesar de todos los esfuerzos con una alimentación saludable y un estilo de vida activo, alrededor de una de cada cuatro mujeres sanas experimentan hinchazón regularmente.





Un estómago hinchado va mucho más allá de la estética. Significa incomodidad, mal humor y bajos niveles de energía.



Entonces, ¿qué tiene la culpa?



Si esto es algo nuevo para usted, consulte con su médico primero para eliminar cualquier causa grave como el síndrome del intestino irritable.



Para no entrar en pánico todavía – la hinchazón es rara vez un síntoma de un grave problema y las hormonas pueden tener la culpa.



Normal no es óptimo cuando se trata de hormonas dice el Dr. James Norman especializada en la función de la tiroides y el canotaje.



La forma en que nuestro cuerpo funciona y absorbe los alimentos es diferente en cada persona.



Incluso cuando ingieren la misma comida y tiene la misma rutina de ejercicio, una persona puede todavía sentirse como un globo, mientras que otra puede ser plana.



La terapeuta nutricional equilibrada Amy Leung dice que todo el mundo es bioquímicamente único.



Una pesadilla hormonal



Su hinchazón puede ser por estrógeno, progesterona o las hormonas tiroideas que no funcionan en su mejor momento.



Durante el ciclo menstrual, hay una fluctuación del estrógeno que causa la retención de líquidos y la hinchazón.

No es inusual para que las mujeres ganen algunas libras durante su ciclo debido a la capacidad del estrógeno de retener el líquido. Esta tendencia no es constante pero sigue un patrón en línea con su ciclo.



Incluso un cambio del 10 por ciento en la tasa metabólica puede hacer una diferencia significativa cuando se intenta reducir el porcentaje de grasa corporal;



Lamentablemente, no todos los médicos de cabecera o endocrinólogo estará dispuesto a buscar más allá de sus niveles.



Entonces, ¿qué hacer? Un estudio realizado por la Universidad Concordia demostró un vínculo entre las hormonas relacionadas con el hinchazón y el porcentaje de grasa corporal.



Un porcentaje más bajo de grasa corporal significa hormonas mejor equilibradas y menos hinchazón.



10 consejos para la pérdida de grasa





1. Alejarse de lo procesado



Los alimentos que han sido procesados químicamente y fabricados con sustancias refinadas o artificiales como bebidas carbonatadas, cereales, comidas de microondas.



El alimento procesado viene con el azúcar y el sodio añadidos ambos enemigos de su estómago plano. Esto significa que su mejor apuesta es comer alimentos que son naturales o muy cerca de su estado natural original como pescado, huevos, granos enteros, frutos secos y hojas verdes.



2. Libre de azúcar

La reducción de la ingesta de azúcar por tan sólo diez días comenzará a trabajar en las hormonas y establecer en su cuerpo un modo de quema de grasa que le ayudará a deshacerse de la hinchazón no deseada.



3. Azúcar en la sangre

Alimentos altos en carbohidratos refinados y azúcar causan picos de nivel de azúcar y desestabilizar su equilibrio hormonal, que es exactamente lo que no quiere cuando se combate la hinchazón.

Las investigaciones demuestran que la grasa natural y las comidas ricas en proteínas son las mejores para mantener los niveles de azúcar en la sangre estables. Comience el día con salmón ahumado y queso crema o huevos de desayuno en lugar de pan, cereales o harina de avena procesada.



4. Ejercicio en periodos cortos, intensos y regulares

Se demuestra que el ejercicio intenso estimula el metabolismo y promueve la pérdida de grasa, pero las sesiones largas pueden aumentar el estrés y afectar negativamente la producción de progesterona.



Las sesiones diarias de entrenamiento de 10 a 15 minutos pueden ser más que sus sesiones habituales de 3 veces por semana.



5. Lactosa

Ser intolerante a la lactosa es una de las principales causas de hinchazón. La lactosa es el azúcar que se encuentra en la leche y los productos lácteos, que contribuye a la formación de gases y la hinchazón.



Cuando se trata de queso, puede optar por el cheddar, parmesano o suizo, que generalmente es más fácil de digerir por aquellos con intolerancia a la lactosa.



6. Tomar algo

Lo siento, pero no estamos hablando de vino. Un vaso de agua caliente con limón con ½ cucharadita de fibra de cáscara de psyllium en la mañana con el estómago vacío ayudará con la digestión, gracias al ácido cítrico del limón.



También le mantendrá a raya los antojos poco saludables durante el día. Menos bocadillos significan menos hinchazón. La bebida puede reanudarse en la noche con una taza de té de Ginseng, un estabilizador de azúcar en la sangre excelente.



7. Cuidado con alimentos sin grasa

Los alimentos sin grasa generalmente significan con azúcar añadida.



8. Coma frutas

Cuando se trata de frutas, alimentos como las cerezas, moras, arándanos, fresas, entre otras, contienen un bajo impacto en sus niveles de azúcar en la sangre. Otras frutas que tienen un buen puntaje son la sandía y la toronja.



9. La sal

Se debe usar mejor la sal marina, pero todavía mantenga su consumo con moderación.



La sal marina es una forma natural de sal y cuando se usa en pequeñas cantidades no hay problemas.



10. Vitamina C

Una investigación muestra que las personas con altos niveles de vitamina C queman 30 % más grasa cuando hacen ejercicio.



Debido a que la vitamina C es soluble en agua, su cuerpo se deshace del exceso que hace improbable la posibilidad de una sobredosis.



Moras, kiwi y toronja son excelentes fuentes naturales de vitamina C.



Sin embargo, tenga en cuenta que ciertos alimentos con alto contenido de vitamina C son más propensos a causar gas; No exactamente lo que se quiere cuando intenta combatir la hinchazón.



Tales ejemplos son repollo, coliflor y brócoli así que esmejor sustituirlos con otras fuentes de vitamina C.