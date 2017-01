Cinco básicos para resolver tus conflictos de pareja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La pareja perfecta no existe, pues aunque te lleves muy bien con tu media naranja siempre habrá momentos en los cuales no estén de acuerdo, lo que hará que tengan algún conflicto. Es por eso que aquí te damos 10 tips para resolverlos de la mejor manera.



1.- Aunque seas de “mecha corta” no quieras solucionar todo en el momento, ya que por el calor del malestar podrían decirse cosas poco agradables.



2.- Evita la agresión



Recuerda que una palabra puede doler más que mil golpes, así que mejor utiliza la mejor arma que podemos tener: El autocontrol.



3.- Cuando se tranquilicen retoma el tema con tranquilidad, pues en caso de no hacerlo este tema podría dar pie para tener una riña bastante fuerte.



4.- Busca acuerdos



Es imposible que las personas siempre coincidan, por lo que debes ser inteligente y buscar acuerdos que los beneficien.



5.- No interpretes la realidad es que en muchas ocasiones interpretamos lo que nuestra pareja nos quiere decir o bien nos hacemos muchas películas en nuestra mente.



Así que por más dura que sea la pregunta realízala, es mejor tener una respuesta que resuelva todas tus dudas por dura que sea.