Insiste estrella de la NBA: "No hay una foto real de la Tierra"

(Tomada de la Red)

Campeón de un anillo de la NBA con los Cleveland Cavaliers, el jugador de baloncesto estadounidense Kyrie Irving –ahora base de los Boston Celtics– ya sorprendió a todos en febrero al declarar en un podcast de la radio omny.fm que "la Tierra es plana". Ahora ha vuelto a hacerlo.En un podcast con el entrenador de las UConn de baloncesto femenino Geno Auriemma, la estrella de la NBA volvió a opinar sobre la forma de nuestro planeta."Cuando comencé a ver comentarios y cosas sobre las verdades universales que conocía, me surgieron preguntas", comentó el jugador en un podcast del pasado 27 de octubre."Y cuando comencé a investigar por mi cuenta, me enteré de que no hay ninguna imagen real de la Tierra.Ni una sola foto", aseguró. Irving recordó que "no hemos vuelto a la Luna desde 1961 o 1969" y que el asunto "se ha vuelto una conspiración".El jugador de baloncesto recordó que al cuestionar la forma de la Tierra en febrero no tenía la intención de "desviarse de la ciencia", como tampoco despertar la rabia y parecer un loco."La única intención era que la gente se abriera e hiciera su propia investigación", precisó Irving.No es la única estrella de la NBA que cree que vivimos en un planeta plano.Shaquille O'Neal también sostiene que "la Tierra es plana".Al fin y al cabo, cuando conduce de Florida a California, no va "para arriba ni para abajo en un ángulo de 360 grados", aseguró el pasado marzo.Mientras la NASA no haya facilitado a las dos estrellas un viaje a la Estación Espacial Internacional para que comprueben con sus propios ojos cómo es en realidad nuestro planeta