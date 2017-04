Miles de tiburones en montaña submarina

(Tomada de la Red)

En el Pacífico, una pequeña isla a 480 kilómetros de la costa oculta una gigantesca montaña bajo las olas que forman el hogar de miles de peces que se alimentan de plancton. Estos peces atraen atún, y el atún atrae a su vez a miles de tiburones. Este video es de Blue Planet Serie 1.



Los grandes grupos de tiburones sedosos y tiburones martillo en el video en realidad no llegan a las montañas submarinas para buscar comida, sino en espera que los peces que habitan ahí les ayuden a limpiarlos.







Una montaña submarina es un monte que se levanta del fondo marino del océano pero que no alcanza a la superficie del agua (nivel del mar) y por lo tanto no es una isla. Los montes submarinos se forman típicamente de volcanes extintos que se levantan abruptamente y se encuentran generalmente que suben del lecho marino a uno 1,000-4,000 metros de altura.



Los oceanógrafos los definen como rasgos independientes que se elevan por lo menos a 1,000 m por encima del fondo marino. Un total de 9,951 montes submarinos y 283 guyots, que cubren un total de 8,796,150 km2 han sido mapeados, pero sólo unos pocos han sido estudiados en detalle por los científicos.