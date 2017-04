¿Comer el mismo desayuno todos los días te ayudará a perder peso?

(Tomada de la Red)

Tu madre probablemente te dijo que el desayuno es la comida más importante del día para tener la energía, y ahora científicos aseguran que también es ideal para la pérdida de peso: De las personas que han perdido gran cantidad de peso, casi todos comen el mismo desayuno.



Según la nutricionista galardonada Kristin Kirkpatrick, autora de Skinny Liver y directora de nutrición del Cleveland Clinic Wellness Institute, no es tan sencillo como se podría pensar, porque todo depende de lo que estés comiendo, y tu metabolismo.



He aquí por qué podría ser una mala idea:



Si eres un gastrónomo, comer lo mismo cada mañana podría ser aburrido. Y esto puede llevar a empezar a hacer malas decisiones dietéticas a medida que anhelan nuevos sabores y texturas.



Y no, un plato de cereal no es buena idea: "Es posible que esté teniendo el desayuno equivocado, ya que es un alimento alto en carbohidratos que también es alto en azúcar y bajo en proteínas", explica Kirkpatrick.



Muchos estudios aseguran que tener un desayuno rico en proteínas puede inhibir la pérdida de peso efectiva.



He aquí por qué podría ser una buena idea:



"Hay un beneficio para la automatización en las opciones de desayuno, especialmente si tu desayuno es uno que es rico en proteínas, e idealmente incluye un vegetal.” Aseguró Kirkpatrick.



Las ideas saludables para el desayuno rico en proteínas incluyen yogurth griego con bayas (arándanos son potencias nutricionales) y un puñado de nueces, un burrito de desayuno con frijoles, mantequilla de maní o mantequilla de almendras en tostadas de grano entero y té.



Cuando desayunas lo mismo todos los días tendrás opciones de alimentos saludables para la siguiente comida, lo que puede fomentar una alimentación saludable y mantenimiento del peso. Sólo asegúrate de elegir tu comida con atención, alejándote de los alimentos con alto contenido de carbohidratos y azúcar, y opta por un desayuno más rico en proteínas.