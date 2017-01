Señales de que tu relación está perdida

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si no estás feliz en tu matrimonio… no estás sola. Sólo el 60% de las personas están felices dentro de sus relaciones y ni siquiera hablemos sobre los números en divorcios a nivel mundial.



Sin embargo, sólo porque no seas feliz, no quiere decir que tu relación esté perdida… ¿o sí?



Te sientes sola:



Estás acompañada, pero te sientes sola. Y es que no sólo tienes la sensación de soledad, sino que tampoco te escuchan, ven o se interesan en ti. Podrías dejarlo ser y rendirte o podrías hablar con tu pareja y expresarle tus sentimientos.



Te preocupa mucho el dinero:



Si constantemente te estás preocupando por pagar la renta o encontrar un mejor trabajo, te será muy difícil encontrar el romance en tu matrimonio.



De hecho, de acuerdo a varios estudios nacionales e internacionales, un matrimonio con mal salario tiene mayores probabilidades de terminar en divorcio. Pero independientemente de eso, tú y tu pareja son un equipo, y deberían enfrentar estos problemas juntos.



Ya ni siquiera piensas en sexo:



Casi el 12% de los matrimonios no tienen sexo o muy poca actividad sexual. Naturalmente esto sucederá en algún momento, pero no tienen porqué dejarse vencer.



Será difícil y tal vez necesiten ayuda, pero necesitan encender la llama de la pasión nuevamente. ¡Sí se puede!



Ya no quieres pasar tiempo con él:



Otra señal de alerta es darte cuenta que te la pasas mejor con cualquier otra persona, menos con él. Es más, prefieres estar fuera que en la casa para evitarte la molestia de convivir con él.



Obviamente hay algo detrás de esto, y debes enfrentarlo o dejarlo ir.



No más peleas:



No es que las pelas sean buenas, pero en una cantidad adecuada son saludables. Por otra parte, la apatía es destructiva. La falta de peleas, debido a una falta de deseo por solucionar las cosas, puede ser más caótico emocional y físicamente, que una pelea desastrosa.



No quieren pedir ayuda:



La terapia no es un fracaso. Fíjate que los terapeutas y psicólogos son profesionales que ayudan al bienestar emocional y mental de la gente para prepararlos y orientarlos hacia un mejor futuro en pareja.



Has mantenido contacto con un ex:



Si en ocasiones hablas con amigos o con tu ex con una actitud coqueta, no porque sean amigos platónicos, sino porque buscas algo más, es porque obviamente algo anda mal con tu relación.



¿Qué te orilla a buscar el amor de alguien más y no en tu pareja?