Las tangas son perjudiciales para tu salud

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Elegir ropa interior es fácil: debe ser la talla correcta, de algodón y bonita. Pero cuando queremos sentirnos un poco más sexys, es fácil pensar en una tanga o un hilo dental, pero ¿el erotismo vale la pena? Porque por más sexys que sean las tangas, en realidad son malísimas para la salud.



Nunca para hacer ejercicio:



Sí, sé que es frustrante comprar más ropa interior, pero esas tangas deberían ser para un ratito en la habitación. Si las usas en un gimnasio, te aseguras una infección en poco tiempo. Para hacer ejercicio, es importante comprar unas panties de lycra o algodón para que tu vagina pueda respirar sin problema.



Te pone en riesgo de infecciones e irritación:



Si te limpias de atrás hacia adelante, transportas las bacterias fecales a la vagina. Bueno, pues si usas tanga, prácticamente sucede lo mismo, y es que la tela delgada hace que las bacterias viajen rapídisimo a la vagina. Y si ya tenías una infección vaginal, la tanga podría empeorar el problema horriblemente.



El algodón es lo mejor:



Aunque una parte de la tanga tenga algodón, no te sirve. Necesitas ropa interior que esté completamente hecha de algodón, para que permita respirar a tu zona íntima. Y no sólo eso, es el único material que no conserva la humedad, la cual podría ocasionar infecciones.



Mejor dormir desnuda que con tanga:



En general, las mujeres no necesitan dormir desnudas. Pero aquellas que sufren de inflamación, vulvitis, vaginitis o infecciones, podrían considerarlo como una buena opción. Verás, las bacterias sobreviven en ambientes húmedos y oscuros, y no lo hacen en áreas secas y bien ventiladas.



Ropa interior durante el día:



En realidad puedes andar por la vida sin ropa interior con una falda larga, pero no es lo más recomendable. Aún así, posiblemente sea mejor que una tanga.



Recomendamos tener unas panties de algodón, no usar ropa muy ajustada y dejar respirar tu zona íntima de vez en cuando.