¿Cómo saber si estás enamorado de un narcisista?

Las personas narcisistas son atractivas por una buena razón: son encantadores, convincentes y son expertos en los elogios. En el momento en que te das cuenta de lo tóxico que puede ser un narcisista, probablemente ya has sido engañado para desarrollar sentimientos por él o ella.Craig Malkin, de la Universidad de Harvard, y otros tres expertos arrojan luz sobre los signos reveladores de que estás en una relación con un narcisista:1. En el principio, les encanta bombardearte de amorLos narcisistas son muy, muy buenos para encender el encanto cuando te conocen. Pero no te acostumbres a esos cumplidos o las cenas caras, ya que no es probable que dure, aseguró la terapeuta Virginia Gilbert.Ese comportamiento se llama bombardeo de amor, pero con un narcisista, la asfixia, la pantalla de deslumbramiento no tiene nada que ver contigo. Simplemente suministra lo que el narcisista quiere en ese momento (sexo, dinero, estatus, juventud). Una vez que él o ella te tiene, el" amor "que sientes cambiará en control y denigración.2. Les encanta quedar bienLos narcisistas quieren ser recordados. Si hay una oportunidad de hacer una buena impresión con alguien, lo harán. Viven para esos momentos que refuerzan su propia imagen auto grandiosa, indica Muy Interesante 3. No pueden admitir cuando están equivocadosHay una manera correcta y una manera incorrecta de hacer cosas: Naturalmente, la manera derecha es siempre la manera del narcisista y la manera incorrecta - apenas por defecto – es la tuya. Y si intentas seguir las órdenes de los ladridos narcisistas, todavía lo estarás haciendo mal.4. Son envidiosos de tu relación con los demásInicialmente, tu pareja puede decirte que le encanta que seas tan social, pero la crítica pronto aparecerá, de nuevo todo se trata de control. Aseguró la psicóloga clínica Margaret Rutherford.5. Las conversaciones son unilateralesBuena suerte consiguiendo una palabra mientras que estás teniendo una conversación con un narcisista, ya que a ellos les encanta dominar la conversación. Pueden fingir interés, pero en el fondo, probablemente sólo están pensando en su propio punto de vista y no te están poniendo atención. Su interés siempre será de corta duración.6. Tus necesidades y peticiones no importanSi estás enamorado de alguien que es narcisista, tus necesidades siempre estarán en segundo lugar, ya que ellos están demasiado ocupados evaluando lo que necesitan.¿Le pediste que fuera más cariñoso? Bueno, eso jamás pasará. ¿Te identificaste con algunos puntos del artículo? Probablemente sea buena idea considerar que tanto quieres estar con una persona que no puede cambiar, y que viéndolo de una manera fría, no le interesas.