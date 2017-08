Datos importantes sobre las mascarillas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una mascarilla surge como un producto cosmético, que por sus ingredientes se pueden obtener beneficios estéticos que ayuden a reparar daños en la piel y el cabello.



Existen diferentes tipos, desde remedios naturales hasta comerciales, ambos pueden ser efectivos. Pero debes escoger el que mejor resuelva tu problema. Aquí te decimos cuál usar:



- Mascarillas comerciales



Estos productos los podemos encontrar en el súper mercado y en los salones de belleza. Son fáciles de usar, pues no tienes que prepararlos, sólo los debes aplicar como te indican las instrucciones.



Te recomendamos que si tienes daños severos en el cabello o lo tiñes muy seguido optes por este tipo de mascarillas, que son creadas para erradicar problemas más específicos y son altamente efectivos.



Si tu pelo está quemado, delgado, tiene orzuela o parece estropajo después de aplicar tu tinte, acércate con un especialista que pueda recomendarte un tratamiento que logre restaurar el daño.



- Mascarillas naturales



Son una alternativa orgánica, que puede ofrecer muchos beneficios a tu pelo, regresar a lo natural siempre es una buena idea. A veces los productos como cremas para peinar o ceras, son productos muy procesados que van debilitando nuestro cabello.



Por eso es recomendable que te consientas con una de estas mascarillas por lo menos una vez a la semana, ya que contienen ingredientes naturales que te ayudarán a hidratar y a otorgar vitaminas y aceites necesarios.



Si tienes problemas de frizz, cabello seco o lo sientes ligeramente dañado. Aplicar este tipo de tratamientos sería lo mejor para ti, como tus problemas no son tan graves, puedes controlar los daños con estos tratamientos.



- Shampoo y enjuague



Sabemos que estos dos elementos, no son mascarillas, pero tienes que tomar en cuenta algo muy importante sobre ellos. Debes cambiar constantemente de shampoo y enjuague, lo recomendable es que lo hagas cada tres semanas o cada mes.



Esto es porque tu cabello tienen memoria y se acostumbra a cada producto que apliques y por eso se va perdiendo la efectividad.



Existen diversos tipos de shampoos y enjuagues, hay algunos que no contienen parabenos o que tienen menor cantidad de sal. Debes elegir aquellos que te te ayuden con tu problema. Si en conjunto combinamos una mascarilla y un shampoo correcto en poco tiempo vamos a notar los cambios.