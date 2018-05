5 datos de la presión arterial alta

(Tomada de la Red)

Quizás no lo sabías, pero además del Día de las Madres, en mayo también se celebra el Mes Nacional de la Hipertensión. Esto se hace con el fin de concientizar a la gente sobre los peligros de este mal. ¡Y no es para menos!, porque tener la presión arterial alta podría meterte en muchos problemas de salud. ¡Sigue leyendo!Súper agresivaAunque no lo creas, este padecimiento es tan peligroso que es uno de los principales factores que podrían ocasionarte un accidente cerebrovascular.Además, es una de las enfermedades que más muertes provoca en el mundo. Tan solo en EEUU, una de cada tres personas sufre de hipertensión, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés).Por eso, para que puedas defenderte mejor de este enemigo, a continuación te compartimos cinco datos que, de seguro, no sabías sobre la presión arterial alta.Ataca a todas las edadesLa mayoría piensa que solo los adultos pueden tener presión arterial alta, pero la realidad es que los niños de todas las edades, desde el nacimiento hasta la adolescencia, podrían sufrirla. Esto podría deberse a factores como la obesidad, tener un historial familiar de hipertensión o por la madurez sexual, según informa la AHA.Podría estar relacionada con la demenciaSufrir de presión arterial alta no controlada durante la mediana edad- de los 45 a los 65 años- podría aumentar el riesgo de padecer demencia o la pérdida de la función cognitiva más adelante en la vida, de acuerdo con el portal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ (CDC, por sus siglas en inglés), donde también se compartieron los siguientes dos datos.No presenta ningún síntomaLa presión arterial alta a veces es denominada como “el asesino silencioso“, debido a que muchas personas no presentan ningún síntoma cuando la padecen. De hecho, la mayoría de la gente enferma se siente bien y ni están enterados de que necesitan controlarse la presión.Por eso es importante que, sin importar lo genial que te sientas, visites a tu doctor solo para checar que todo está realmente en orden, indica Informe21 Mujeres tienes riesgos únicos con la hipertensiónEn el caso de ellas, las que tienen presión arterial alta y quedan embarazadas tendrían más probabilidades de tener complicaciones, y es que esta enfermedad podría dañar los riñones y otros órganos de la madre, así como provocar un parto prematuro.Ciertos medicamentos podrían causar hipertensiónEsto ocurre especialmente con los antinflamatorios, como el ibuprofeno y el naproxeno. A menudo se usan para aliviar el dolor o reducir la inflamación de algunas afecciones, como la artritis.Sin embargo, estas medicinas podrían ocasionar que tu cuerpo retenga líquidos y disminuya la función de tus riñones, lo que haría que tu presión arterial se eleve, de acuerdo con WebMD.Algunas precaucionesPara evitar sufrir de este padecimiento, lo recomendable es revisarte la presión arterial regularmente. Si notas que la tienes alta, lo primero que tendrías que hacer es visitar a tu médico, quien podrá indicarte cómo proceder.Mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, reducir el consumo de sal, beber alcohol con moderación y reducir el estrés, podrían ser alunas de sus recomendaciones, según WebMD.Como ves, más vale tener la presión arterial bien vigilada y controlada para que no empiece a hacer de las suyas en tu cuerpo. Por eso, aprovecha este Mes Nacional de la Hipertensión para hacerte una revisión con tu médico de confianza y para que te resuelva todas las dudas que tengas sobre este tema.