Toda la información de The Weeknd y su primer concierto en México

(Tomada de la Red)

El cantante y compositor The Weeknd, anunció hoy su primer concierto en la CDMX, programado para el 22 de octubre de 2018 en el Palacio de los Deportes.Los boletos para este imperdible show estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex los días 8 y 9 de mayo mientras que la venta general será a partir del 10 de mayo.El cantante recientemente terminó su gira "Starboy: Legend of the Fall 2017 World Tour" y ahora se prepara para llegar por primera vez a México para ofrecer un show muy especial en el Palacio de los Deportes el 22 de octubre de este año.Los precios de los boletos están en: General A: $2,150, General B: $1,790, Sección D: $980, Sección E: $480 y podrás adquirírlos por Ticketmaster o por teléfono al 53-25-9000.Más información AQUÍ