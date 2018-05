¿Sueles despertar entre las 3 y 5 am? Quizá un poder superior trata de decirte algo

(Tomada de la Red)

De acuerdo a la medicina tradicional china, muchas detalles de nuestro estado físico y emocional pueden revelarse por nuestro ciclo de sueño. Este puede incluso conectarnos con mensajes ocultos de nuestro cuerpo. Es por eso que la hora a la que duermes y a la que despiertas podría estar dándote mensajes de alerta que debes tomar en cuenta. A continuación su significado.La dificultad para conciliar el sueño entre las 9:00 pm y las 11:00 pm podría ser un signo de estrés. Trata de relajarte media hora antes de la hora a la que deseas dormir evitando ruidos y luces. Si te es posible practica la meditación.El despertar entre las 11:00 pm y la 1:00 am podría significar una decepción de tipo emocional. A decir de la medicina tradicional china, es a esa hora cuando la vesícula se encuentra activa; practica mantras, perdónate y acéptate a ti mismo tal y como eres.Despertar entre la 1:00 am y las 3:00 am se debe a la acumulación de ira. Este meridiano se conecta al hígado y se asocia a la ira y al exceso de energía Yang. Toma un vaso de agua fría y medita un momento.Si despiertas entre 3:00 am y 5:00 am es quizá debido a que un Poder Superior trata de comunicarse contigo para guiarte hacia un propósito más grande. Esta hora se relaciona a la tristeza y a los pulmones. Ora y haz ejercicios de respiración para poder volver a dormir.Si es entre las 5:00 am y las 7:00 que despiertas, puede deberse a bloqueos emocionales. La energía del intestino se encuentra activa a esta hora y significa que tienes emociones bloqueadas. Estira los músculos y trata de ir al baño.Las señales sutiles que nuestro cuerpo nos regala sobre nuestro estado físico, emocional y espiritual deben ser tomadas en cuenta y darles un valor adecuado; aprende a escuchar y entender lo que tu cuerpo trata de decirte y conócete a ti mismo.Más detalles AQUÍ