Este carpintero construyó una inmensa arca durante 20 años

Muchos, si no es que todos, conocemos la historia de ¨El arca de Noé, pero poco se sabe si esta historia es verídica o no, todo depende de que tan creyente seas.Lo que sí es impresionante, es la obra que ha realizado Johan Huibers, quienes han tenido la oportunidad de verla en vivo y a todo color se ha quedado sin habla pues su talento es realmente digno de admirar, no le ponemos ningún ¨pero¨ ni siquiera pensamos ponerlo en tela de juicio.Este ingenioso y talentoso hombre, creció en la provincia Noord-Holland, en los Países Bajos, mismos que se encontraban rodeados de agua y es de donde proviene su fascinación por el mar.Desde pequeño, su madre le había inculcado las creencias de esta, pero cuando Johan cumplió la edad de 24 años, decidió volverse aún más creyente y tener fascinación por todo aquello que su madre le había contado de pequeño. Incluso, su obra surgió de una pesadilla que tuvo acerca de una horrible inundación que terminaría por extinguir todo el país y la gente que él amaba, moriría en ella.Johan, queriendo salvar a todos sus seres queridos, tratando de evitar que esta pesadilla se cumpliera, construyó un arca basándose en la de Noé. Sabía a la perfección la historia y se consideraba un carpintero con mucho potencial, así que construirla no fue complicado para él pero si invirtió no sólo dinero sino también mucho tiempo.Una señal divina o no, lo cierto es que este carpintero hizo una obra maestra que te encantará. A continuación las imágenes:En el arca se encuentran algunos modelos de animales con el fin de hacerlo más real.Esta obra se encuentra en Dordrecht, en los Países Bajos, colocado en una plataforma flotante de acero, construida con 21 gabarras de carga que solían ser contenedores de carga. La mueven con barcos remolcadores pero no puede navegar por sí sola, algún detalle debía tener ¿no crees? Aun así es increíble.Puedes ver más detalles AQUÍ