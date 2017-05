¿Cómo pedir el término de la carne en un restaurante?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En ocasiones vamos a un restaurante y nos preguntan el término de nuestra carne, y no tenemos idea de a qué se refiera cada cocción.



Aquí te decimos a qué se refiera cada uno de los términos.



¿A que llamamos punto de cocción?



Es un proceso simple que deja la carne de ser cruda para transformarlo en condiciones aptas para un consumo humano.



El calor hace que se destruyan de manera parcial o total los agentes que causan enfermedades y se encuentran frecuentemente en alimentos crudos.



Es por eso que te traemos los tipos de cocción que debes de saber:



Término inglés o rojo:



El corte de carne es un sellado por ambos lados a fuego alto; la temperatura más alta que llega a tener es de 30 a 40 °C.



Es decir que el sellado externo está bien cocido y el centro es crudo y en ocasiones tiende a ser frío.



Término medio o rosado:



El sellado de la carne es marcado a la parrilla y/o plancha con un centro rojo que visualmente es rosa. Su temperatura es de 50 a 55° C.



Y este es el término ideal pues la carne no pierde su jugosidad. Es decir, que el exterior está bien cosido pero la proteína sigue siendo rosa.



Tres cuartos o sangrante:



Se pronuncia más el sellado en la carne y esto hace que la proteína pierda un poco de su jugosidad y el sabor disminuye.



La temperatura de este término es de 60° a 65° C. La carne tiende a estar más cocida pero aún destacan tonos rojos en su carne con mucho menos jugo.



Bien cocida:



El sellado es completo y las notas rojas o rosas desaparecen para que se vuelva gris o blanca.



La temperatura de la carne llega a ser de 70° a 80° C y la jugosidad de la carne se llega a perder hasta un 70%.