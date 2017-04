¿Cómo se ve una momia por dentro?

(Tomada de la Red)

Si has pensado que te gustaría un entierro estilo egipcio, ahora ya existe la opción. Una organización de Salt Lake City, en Utah, te ofrece momificarte tras tu muerte por la módica cantidad de $70,000 dólares.Es muy caro parcialmente porque la momificación es muy rara en estos días. Pero por miles de años, las personas preservaron los restos de sus muertos como momias. Esto era especialmente común en lugares con climas cálidos y secos, como partes del antiguo Egipto y Perú.Ahora, una exposición especial en el Museo Americano de Historia Natural (AMNH), en Nueva York, permite que las personas vean 18 de esas momias en persona, algunas de las cuales no han sido exhibidas en más de 100 años.En la exhibición, que viene de las colecciones del Museo Field en Chicago, tecnología como escáneres de tomografías computarizadas permite a visitantes ver como son estas verdaderas momias por dentro por primera vez.Ésta tecnología permite a los visitantes ver “quienes fueron, como eran sus vidas e incluso como pudieron haber sido,” dijo Ellen Futter, Presidente del AMNH, dijo a los reporteros en la pre-inauguración.La imágenes a continuación muestran algunas de las cosas que los visitantes pueden ver en la exhibición. La mayoría de la exposición, incluyendo cuerpos momificados, bultos que contienen momias y partes corporales que fueron desenvueltas por roba tumbas, no puede ser fotografiada y sólo podrán ser vistas en persona.