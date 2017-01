Compra 250 dls en juguetes con dedo de su madre dormida en Amazon

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una pequeña de seis años aprovechó que su madre se encontraba dormida para realizar su lista de regalos para estas fechas, 13 juguetes por valor de, todos comprados enEl susto fue monumental para Bethany Howell y su marido, quienes comenzaron a recibir correos de confirmaciones de pedidos en la cuenta común de Amazon; en donde mencionaba un total de 13 compras seguidas por valor de unos 250 dólares, relacionadas con Pokémon y diversos accesorios.Según la madre, al principio pensaron que alguien habíasu cuenta como explicaron al. Sin embargo, no tardaron mucho en descubrir que las compras las había efectuado su hija por medio del sensor de huellas dactilares del equipo.Tras el susto, los padres quisieron pensar que se trató solo de un accidente, y que su hija no sabía bien lo que hacía, sin embargo al preguntarle ella respondió pero parece que lo tenía muy claro: “Estaba de compras mamá, y no te preocupes porque llegará todo a casa”, afirmó la niña.Tras el susto, los padres intentaron devolver los pedidos, pero solo les fue posible devolver cuatro,