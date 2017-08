6 Hábitos que están arruinando tu sistema inmunológico

(Tomada de la Red)

Tus hábitos podrían dejarte vulnerable a la enfermedad. Aquí te decimos lo que debes de evitar:No duermes lo suficienteMientras duermes, tu cuerpo aumenta tu sistema inmunológico el cual aprende las mejores maneras de atacar nuevas bacterias, virus y otros factores desencadenantes. Sin embargo, si no duermes lo suficiente, tu cuerpo no tiene la oportunidad de combatir enfermedades tan eficazmente, según un estudio publicado en la revista europea de fisiología Pflugers Archiv. Sólo seis días de sueño restringido podría evitar que tu cuerpo utilice una vacuna eficazmente, indica Muy Interesante Estás sentado todo el díaLa falta de ejercicio podría hacerte enfermar por más tiempo. Un estudio demostró que las infecciones de las vías respiratorias superiores duraron 42% más en los voluntarios que estaban sentados en el trabajo toda la semana. Los participantes sedentarios también presentaron síntomas más graves.Te sientes soloLa soledad pone a tu cuerpo en modo de duelo, de acuerdo con la investigación en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias. El estudio de cinco años encontró que cuando la gente se sentía sola, la hormona norepinefrina era más alta. Durante las crisis, la norepinefrina aumenta la producción de glóbulos blancos que combaten las heridas. Pero en el proceso, cierra la lucha contra los virus del sistema inmunológico, dejándolo vulnerable a la enfermedad. Si te sientes mal, no te vayas al sofá, pídele a un amigo que vayan por un café. No te pierdas estas pequeñas maneras de volver a conectar cuando te sientes solo.Siempre estás estresadoEl estrés de un evento específico tiene resultados mixtos para tu sistema inmunológico: pone las defensas de tu cuerpo antes de infecciones o heridas, pero también podría causar inflamación, mientras que el estrés crónico podría causar estragos en la inmunidad. Por ejemplo, las personas que pasan por experiencias estresantes a largo plazo corren mayor riesgo de desarrollar un resfriado que aquellas sin estrés continuo.Bebes muchoEl alcohol suprime el sistema inmunológico. La bebida crónica hace que tus glóbulos blancos sean menos eficaces para atacar las bacterias dañinas y hace que tu cuerpo sea menos capaz de producir las células que identifican y matan las bacterias y los virus.Tienes sobrepesoUn peso saludable no sólo te hará sentirte en forma, sino que también te protegerá de la enfermedad. La obesidad es un tipo de desnutrición en exceso, y puede alterar el número de glóbulos blancos en tu cuerpo. La grasa del vientre y la grasa alrededor de tus órganos afectan tu sistema inmunitario más que la grasa total del cuerpo.