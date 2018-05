El chocolate negro mejora la visión

(Tomada de la Red)

Nuevos motivos para tomar chocolate negro. Un estudio preliminar sugiere que permitirse este sabroso alimento podría mejorar la visión. Los científicos descubrieron que los adultos que tomaron una barra de chocolate negro vieron un aumento significativo en la claridad visual y la sensibilidad al contraste en las 2 horas posteriores al consumo.Para deleite de los amantes del chocolate, el chocolate negro ha comenzado a desarrollar una enorme reputación como alimento saludable cuando se consume con moderación (esto nunca hay que olvidarlo); contiene antioxidantes llamados flavonoides, que son compuestos derivados de plantas que pueden ejercer una serie de efectos positivos, como la reducción de la inflamación en el organismo.Se cree que estos flavonoides son en gran parte responsables de algunos de los posibles beneficios para la salud del consumo de chocolate negro, que incluyen un mejor funcionamiento cognitivo y una mejor salud del corazón.Ahora, este grupo de científicos sugiere que los beneficios del chocolate negro pueden extenderse a la visión.Los investigadores llegaron a sus conclusiones probando los efectos del chocolate negro en la visión de 30 adultos sanos, 9 hombres y 21 mujeres, que tenían una edad promedio de 26 años. Ninguno de los sujetos tenía antecedentes de enfermedad ocular.En dos sesiones separadas, se requirió que cada participante consumiera una pequeña tableta de chocolate negro que contenía 316,3 miligramos de flavonoides o una pequeña barra de chocolate con leche, que contiene solo 40 miligramos de flavonoides. Durante la prueba, no se les dijo a los participantes qué tipo de chocolate consumían en cada sesión.Agudeza visual y sensibilidad de contraste mejoradaAproximadamente 2 horas después del consumo de chocolate, todos los sujetos se sometieron a pruebas visuales, indica Informe21 Los resultados revelaron una mejora en la sensibilidad del contraste visual - o la capacidad de leer letras pequeñas y grandes con diferentes contrastes- después de que los sujetos consumieran chocolate negro, en comparación a cuando consumieron el chocolate con leche.Los participantes también experimentaron una ligera mejoría en la agudeza visual, es decir, la claridad de la visión, después del consumo de chocolate negro. Sin embargo, los investigadores señalan que no está claro cuánto duran estas mejoras visuales."Los hallazgos informados sugieren que una sola dosis de chocolate negro mejora la visibilidad de los objetivos pequeños de bajo contraste en 2 horas en comparación con el chocolate con leche, pero la duración de esta diferencia y la relevancia clínica sigue siendo incierta", explica Jeff C. Rabin, de la Escuela de Optometría Rosenberg de la Universidad del Verbo Encarnado en San Antonio (EE. UU.) y coautor del trabajo.Se necesita más investigaciónSi bien el estudio no pudo identificar las razones por las que la ingesta de chocolate negro puede mejorar la visión, los investigadores proponen algunas teorías."Un aumento en la retina, la vía visual y / o el flujo sanguíneo cerebral podría estar contribuyendo, mejorando la biodisponibilidad de oxígeno y nutrientes en sitios metabólicamente activos", exponen los autores.Los investigadores también notan una serie de limitaciones para su estudio. Por ejemplo, admiten que los participantes pueden haber tenido conocimiento del tipo de chocolate que estaban consumiendo en función de su sabor, y esto puede haber influido en los resultados.En conclusión, el equipo cree que se necesitan más estudios para evaluar los beneficios visuales potenciales de comer chocolate amargo.El chocolate negro mejora la neuroplasticidad del cerebroNuevos estudios arrojan luz sobre cómo el chocolate negro podría mejorar la salud de nuestro cerebro y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Dos pequeños estudios, presentados recientemente en Experimental Biology 2018, celebrado en San Diego, California, y que se publicarán en The FASEB Journal, ofrecen más evidencia de cómo el chocolate negro puede ser bueno para nosotros.Ambos estudios fueron dirigidos por Lee Berk, y concluyeron que comer una pequeña cantidad de chocolate negro con 70% podría tener efectos positivos en el cerebro y el sistema inmunológico.