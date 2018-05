Truco de cocina: Cómo freír cualquier cosa sin ensuciar todo alrededor

(Tomada de la Red)

Cada vez que haces frituras es siempre lo mismo. Las salpicaduras de aceite ensucian no solo la cocina, sino también las alacenas, el suelo y las paredes. Si dejaste de freír alimentos para no ensuciar, necesitas aprender un truco rápido y eficiente para evitar la grasa por toda parte.Antes de añadir el alimento a la sartén con aceite para freír, tan pronto como esté caliente, coloca una cucharada de harina de trigo en la fritura. Espera hasta crear una capa dorada en el fondo de la sartén, indica Informe21 Como se sabe, es el líquido de los alimentos, cuando entra en contacto con la grasa caliente, que causa las salpicaduras de aceite. La harina en el aceite crea una capa capaz de absorber todos estos vapores de agua con seguridad para, incluso, no lastimar tus dedos y tus manos.