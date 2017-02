¿Te avergüenza tu pareja? Estas podrían ser las causas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque el amor es uno de los sentimientos más nobles del ser humano no siempre sacan lo mejor de nosotros mismos, pues por más enamorados que nos encontremos en ocasiones no podemos pasar por alto ciertos comportamientos de nuestra pareja que no sean de nuestro agrado.



Este sentimiento no te hace mala persona, ya que sentir vergüenza es una reacción de tipo social, pues inconscientemente tratamos de protegernos y no ser excluidos de nuestro grupo social.



Algunas de estas conductas pueden ser:



* De cómo se viste o arregla



En este punto recuerda que así lo conociste, por lo que tratar de cambiar su forma de vestir podría acarrearte serios problemas.



* Es mal hablado



Las groserías no son un pecado, pero hay ocasiones en las cuales socialmente no es tan correcto decirlas.



* Es “mala copa”



El alcohol es un depresor del Sistema Nervioso Central, por lo que reduce la capacidad de la persona para pensar en forma racional y distorsiona su capacidad de juicio.



Esto es un gran problema, pues te pone en mal con tu círculo de conocidos y al otro día podría no acordarse.



* No tiene buenos modales



Dejar que bajes del carro sola o te hable mal delante de las personas no es nada divertido y esto se agrava si también lo hace con personas que apenas conoce.



En caso de que estés pasando por estos momentos estos tips te podrían ayudar:



1.- Habla del tema con tu pareja



Es bien importante tener una charla donde le cuentes como te hace sentir, pero sin criticar o regañar, recuerda que no eres su mamá.



Trata que su plática sea de lo más normal posible, es decir no se lo digas dos horas de ir a una fiesta o reunión.



2.- Los cambios se dan con el tiempo



Ten paciencia que Roma no se hizo en un día y mejor asesora a tu pareja, para que su relación sea cada día más sólida.