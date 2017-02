Alimentos dietéticos ¡de tu alacena!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando hablamos de bajar de peso, tu alacena y refri serán tus mejores aliados, o tus peores enemigos.



De ahí la importancia de eliminar todo lo malo (como las papitas y la nutella) y llenar tu hogar de alimentos saludables y dietéticos que te ayudarán a conservar la línea sin siquiera intentarlo.



•Atún en agua:



Lo bueno del atún es que es rico, sustancioso, fácil de hacer y no tiene muchas calorías. Sin mencionar que tiene proteína y ácidos grasos de Omega 3. No requiere horno y se cocina fácilmente.



Lo único malo es que tiene mucho mercurio, así que no debería comerse todos los días.



•Palomitas naturales:



Puedes prepararlas en casa con un poquito de aceite de oliva, o comprarlas en el súper y ponerlas en el microondas. El chiste es que deben ser naturales y sin otro complemento extra.



De hecho, puedes comer hasta 3 tazas y sentirte llena y sin remordimientos, pues 3 tazas y media de palomitas tienen tan sólo 130 calorías.



•Frijoles en lata:



Los frijoles son maravillosos. Los negros, por ejemplo, tienen mucha proteína, ácido fólico, hierro, magnesio, potasio y fósforo. Sin mencionar que son facilísimos de preparar y combinan con lo que sea.



•Nueces:



¿Por qué crees que todos te van a recomendar las nueces? Tienen mucha proteína, grasas no saturadas, Omega 3, fibra y Vitamina E. Por tener grasas, no deberías comerlas en dosis grandes, pero son una excelente botana, complementada con una ensalada o una fruta.



•Granos enteros:



La gente cree que los carbohidratos están prohibidos a la hora de hacer dieta, pero la verdad es que puedes comerlos… y hasta te los recomiendo. El chiste es elegir los correctos.



Los granos enteros, por ejemplo, el arroz café y la quinoa tienen mucha fibra, proteína y otros nutrientes que te ayudarán a seguir la línea y sentirte súper llena en poco tiempo.