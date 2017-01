5 señales de que regresar con tu ex no es una mala idea

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hay personas que llegan a nuestras vidas y es muy complicado que se alejen, pues por uno u otra razón siempre están ahí cuando las necesitamos y esto cobra un tinte muy especial cuando se trata de nuestra ex pareja.



Y aunque en determinado momento pensamos que era mejor una separación, también hay ocasiones que recordamos con gran amor o cariño a esa persona tan especial, pues regresar con un ex no siempre es una mala idea, si se cumplen ciertos requerimientos como:



1.- Siempre han llevado una relación de respeto



El respeto es una pareja es fundamental, pues sin el es fácil cruzar la línea y hacer o decir cosas que hieren o lastiman severamente a la otra persona.



2.- Tienen una buena comunicación



La comunicación es básica en cualquier tipo de relación y en caso de que sientas que sólo con él te puedes comunicar al 100% es posible que sea tu alma gemela.



3.- Se tienen confianza



La confianza es algo que se gana con mucho tiempo y miles de actitudes, por lo que si él tiene la tuya puede ser digno de una segunda oportunidad.



4.- En la balanza hay más cosas buenas que malas



El resumen de una relación siempre es bueno, sobre todo si es imparcial y completamente honesto, pues si en la balanza pesan más cosas buenas que las malas podría haber una esperanza de regresar y mejorar lo que ya se tenía.



5.- Hay amor



El amor es súper importante en una relación, aunque este sentimiento no lo puede todo, es por eso que debes pensar con la cabeza fría y objetivamente que es lo que quieres para tu vida y a quien quieres dentro de ella.