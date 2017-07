Perú analiza pedido de libertad de expresidente Humala

QUITO(AP)

La Sala de Apelaciones de Perú analiza el pedido de libertad del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, investigados por posibles delitos de corrupción ligados al caso de la empresa brasileña Odebrecht.



El juez César Sahuanay dijo ante la prensa que la decisión final será adoptada por ese tribunal tras un voto interno. Esto podría ocurrir entre miércoles y jueves.



El juez Richard Concepción ordenó la reclusión de ambos desde el jueves pasado mientras son investigados por el delito de lavado de activos tras presuntamente recibir dinero de las firmas brasileñas Odebrecht y OAS, así como dinero público de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez para las campañas presidenciales de Humala de 2006 y 2011.



El fiscal del caso, Rafael Vela, había insistido en las medidas cautelares aduciendo que Humala y su mujer “están en la cúspide de la organización criminal”. Sin embargo, el ex mandatario alegó que el acusador no tiene pruebas y que el proceso tiene origen político. A su vez, Heredia rechazó que el fiscal compare al Partido Nacionalista, de los Humala, con una organización criminal.



Ambos intervinieron en el acto procesal mediante videoconferencia. Humala está detenido en la prisión de Barbadillo, la misma donde se encuentra el ex presidente Alberto Fujimori, mientras que Heredia se encuentra en una cárcel de mujeres, donde están cabecillas de Sendero Luminoso y algunos narcotraficantes.



La corrupción de Odebrecht ha comenzado a golpear a la élite política de Perú. Alejandro Toledo (2001-2006) está prófugo acusado de recibir sobornos y aún no ha sido extraditado desde Estados Unidos, mientras Alan García (2006-2011) está investigado por presunta corrupción y cuatro funcionarios de su gobierno están presos.



En diciembre pasado, Odebrecht admitió ante una corte judicial de Nueva York que había pagado sobornos millonarios para ganar licitaciones de obras públicas durante los gobiernos de los presidentes Toledo, García y Humala entre 2001 y 2016.