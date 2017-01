España arresta a tres presuntos hackers

MADRID, España(AP)

La policía española arrestó a tres personas por un hackeo de información vinculado a varios ciberataques a empresas europeas de programas de espionaje.



Los arrestos alimentaron la especulación de que habría sido capturado un "Robin Hood online" conocido como Phineas Fisher.



Un portavoz de los Mossos d'Esquadra, la policía regional de Cataluña, dijo que arrestaron el martes a un hombre en Salamanca sospechoso de hackear el sitio web del sindicato de los Mossos, de apoderarse de su cuenta en Twitter y filtrar información personal de más de 5.500 agentes en mayo del año pasado.



Otro hombre y una mujer fueron arrestados en Barcelona en conexión con el mismo caso. No se prevén más arrestos, agregó el oficial sin dar su nombre conforme con las políticas de la agencia.



El ataque cibernético ocurrido en mayo fue reivindicado por Phineas Fisher, quien cobró notoriedad en el 2014 por publicar información del grupo británico Gamma Group, entonces responsable del spyware conocido como FinFisher.



El hacker cimentó su reputación al reivindicar un ataque en la empresa italiana Hacking Team —que desarrolla herramientas de espionaje— en 2015, una infiltración espectacular que expuso los tejes y manejes de las campañas de espionaje del gobierno.



Gamma Group, con sede en Andover, Inglaterra, no contestó inmediatamente a mensajes que se le dejó después del horario de oficina. Tampoco lo hizo FinFisher, con sede en Múnich. FinFisher ahora vende el spyware que lleva su nombre. Eric Rabe, portavoz de Hacking Team, dijo que "no tenía información especial" sobre los arrestos.



Toni Castejón, secretario general del sindicato de la policía catalana que fue hackeada, dijo que tenía dudas de que Phineas Fisher hubiera estado involucrado en el ataque.



Los tuits enviados desde la cuenta infiltrada del gremio fueron escritos "por alguien con un conocimiento perfecto de un tipo muy informal de (idioma) catalán que hubiera sido imposible adquirir a través de traducción en línea", dijo.



Castejón se mostró satisfecho con los arrestos del martes, diciendo que los hackers habían "jugado con fuego".