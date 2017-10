Parlamento catalán queda formalmente disuelto

(AP )

El Parlamento catalán quedó formalmente disuelto y su presidenta Carme Forcadell estará a cargo de un comité de transición legislativo hasta que se celebren las elecciones regionales el 21 de diciembre, dijo una fuente oficial que no dio su nombre en cumplimiento con las normas.



El presidente del gobierno español Mariano Rajoy ordenó el viernes la disolución del Parlamento regional para tratar de aminorar la crisis política de España, después de que los legisladores catalanes aprobaron una declaración de independencia el viernes.



El gobierno español informó el lunes que el ex presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, viajó a Bruselas.



La información fue proporcionada por un funcionario que pidió permanecer bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para ser nombrado públicamente. El viaje no ha sido confirmado por los asesores del catalán.



Puigdemont fue uno de los varios funcionarios catalanes que fueron despedidos el sábado, cuando las autoridades del gobierno central en Madrid se hicieron cargo de los asuntos en la región del noreste de España luego de que los legisladores catalanes votaron a favor de la independencia de la región el viernes.



El fiscal principal de España interpuso el lunes una demanda contra Puigdemont y otros miembros de su gabinete, en busca de cargos de rebelión, sedición y malversación, los cuales se castigan con un largo tiempo en prisión.



El secretario de Estado de Migración y Asilo belga Theo Francken dijo el fin de semana que “no sería poco realista” que Puigdemont solicite asilo.