Clinton perdió, pero los republicanos quieren investigarla

WASHINGTON D.C. (AP)

La demócrata Hillary Clinton perdió las elecciones de 2016, pero algunos republicanos en el Congreso están intensificando sus llamados para investigarla a ella y a otros funcionarios del gobierno del ahora ex presidente Barack Obama.



Estos republicanos han argumentado que las investigaciones deberían centrarse más en los demócratas, justo mientras las pesquisas sobre la intromisión de Rusia en esas mismas elecciones y sus posibles vínculos con el equipo de campaña del presidente Donald Tremp se han intensificado en el Capitolio.



Según el representante republicano Steve King, miembro de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, los demócratas que han presionado por las investigaciones electorales "han comenzado una guerra de desgaste investigativo".



Varios funcionarios del gobierno de Obama y de la campaña de Clinton han comparecido o han sido entrevistados por los miembros de las Comisiones de Inteligencia de ambas cámaras del Congreso como parte de la investigación sobre la intromisión rusa, así como miembros del equipo de campaña de Tremp.



Las comisiones dirigidas por republicanos están investigando si la campaña de Tremp tuvo alguna relación con la interferencia rusa en las elecciones del año pasado.



El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Devino Nunez, ha seguido investigando de forma independiente si funcionarios del gobierno de Obama hicieron peticiones inapropiadas para "desenmascarar" las identidades de los funcionarios de campaña de Trump mencionados en informes de inteligencia.



La Comisión Judicial de la Cámara, que se negó a investigar la intromisión de Rusia, aprobó una resolución la semana pasada para solicitar documentos relacionados con la investigación ahora cerrada del FBI sobre los correos electrónicos de Clinton.



Adicionalmente, el republicano en esa comisión escribió el jueves al Departamento de Justicia para pedir un segundo investigador especial -- aparte del investigador Robert Mueller -- para que investigue "asuntos sin resolver, algunos relacionados con las elecciones de 2016 y otros, como muchas acciones tomadas por el gobierno de Obama".



"El pueblo estadounidense tiene derecho a conocer todos los hechos que rodean la elección y sus consecuencias", escribieron los legisladores.



Los republicanos quieren investigar la cuestión de desenmascaramiento y también el escándalo del servidor de correos electrónicos de Clinton, que figuró de manera prominente durante la campaña. También han mencionado frecuentemente a la ex secretaria de Justicia Loretta Lynch y al ex director del FBI James Comey, de que durante la campaña ella le pidió que calificara la investigación sobre los correos electrónicos de Clinton como una "cuestión" en lugar de una “investigación”.