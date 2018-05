Ex ministro de finanzas del Papa Francisco enfrenta cargos criminales por supuesto abuso sexual

AUSTRALIA(AP)

El cardenal australiano George Pell, el funcionario de mayor rango del Vaticano, debe ser juzgado por cargos de haber abusado sexualmente de múltiples víctimas hace décadas, según dictaminó el martes un magistrado.



La magistrada Belinda Wallington desestimó algunos de los cargos que se habían escuchado en la audiencia preliminar de cuatro semanas en Melbourne, pero decidió que el caso en contra de la fiscalía era lo suficientemente fuerte como para justificar un juicio por jurado.



Cuando le preguntó a Pell cómo se declaraba, el cardenal se levantó y dijo con voz firme: "No culpable".



Los abogados del católico de mayor rango de Australia argumentaron que las acusaciones no eran ciertas y que deberían descartarse.



Pell, el ex ministro de finanzas del Papa Francisco, fue acusado en junio pasado de abusar sexualmente de varias personas en su estado natal australiano de Victoria.



Los detalles de las acusaciones contra el hombre de 76 años aún no se han divulgado al público, aunque la policía describió los cargos como delitos "históricos" de agresión sexual, lo que significa que los crímenes presuntamente ocurrieron hace décadas.



Sus presuntas víctimas testificaron en las primeras dos semanas de la audiencia preliminar a través de un enlace de video desde un lugar remoto hasta una habitación cerrada para los medios y el público.