Las llamas salieron disparadas de la amoladora antes de la explosión de la planta de Wisconsin

MADISON, Wisconsin(AP)

Un molinillo de maíz comenzó a eructar llamas poco antes de que una explosión mortal azotara una fábrica del Sur de Wisconsin el año pasado, dijeron este lunes inspectores federales de seguridad.



La explosión del 31 de mayo en la planta de Didion Milling Co. en Cambria mató a cinco trabajadores, hirió a otros 14 y redujo la instalación a escombros. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional dijo en noviembre que una acumulación de polvo de granos altamente combustible probablemente causó la explosión.



La Junta de Investigación de Peligros y Seguridad Química de EU también está investigando la explosión con miras a mejorar las medidas de seguridad para las industrias que se ocupan del polvo.



Los investigadores de la Junta entrevistaron a 10 de los sobrevivientes y publicaron un informe de sus cuentas durante una conferencia de prensa el lunes en Madison.



Según la compilación, los trabajadores de la fábrica dijeron que comenzaron a oler humo entre 15 y 30 minutos antes de la explosión.



Los empleados estaban inspeccionando el molinillo de maíz como una posible fuente de humo cuando un filtro de aire voló fuera del dispositivo, resultando en polvo de maíz llenando el aire. Las llamas de tres a cuatro pies comenzaron a disparar desde la línea de entrada de aire.



Un superintendente que no figura en el informe les gritó a todos que despejaran la sala. Estaba a punto de hacer una evacuación cuando ocurrió la explosión, según el informe. Una segunda explosión lo derribó al suelo.



"Sabes, el edificio, mientras corría, estaba mirando detrás de mí y todo el edificio estaba justo, había bolas de fuego y esas cosas", dijo el superintendente a los investigadores. "Simplemente siguió explotando". Solo sonaba como un trueno, como un trueno constante.



Y vi concreto y cosas explosivas. Yo solo, pensé que era el único que lo hizo. Pensé que todo el lugar estaba hecho, ¿sabes?

El informe señala que una nube de polvo que se incendia dentro de un espacio confinado se expandirá hasta que el recinto explote, liberando una ola de presión capaz de dañar edificios y causar lesiones graves.



Un estudio de 2006 de CSB sobre incendios de polvo identificó 281 incidentes entre 1980 y 2005 que mataron a 119 trabajadores e hirieron a otros 718. Desde 2006, la junta ha llevado a cabo cinco investigaciones sobre incidentes relacionados con el polvo que han dejado 27 muertos y 61 heridos, incluida la explosión de Didion.



El informe del lunes no ofreció ninguna conclusión sobre la causa de la explosión. Los investigadores de la junta planean usar modelos computarizados para identificar la cantidad de polvo en la planta y todavía están examinando la rectificadora, así como entrevistar a los trabajadores de la planta, según el informe.



El CSB no emite sanciones, sino que se centra en cómo mejorar la seguridad de la industria.



OSHA, sin embargo, ha citado a Didion por 19 violaciones de seguridad relacionadas con la explosión y propuso multas de casi 2 millones. Didion está impugnando las citas ante un juez de derecho administrativo en Washington, DC.



Didion emitió un comunicado el lunes diciendo que los funcionarios de la compañía estaban revisando el informe del CSB y han estado cooperando con la junta para determinar la causa de la explosión.



La investigadora de la Junta Mary Beth Mulcahy, sin embargo, dijo a los periodistas en la conferencia de prensa que los trabajadores dijeron a los investigadores el domingo por la noche que la compañía les advirtió que no hablaran con la CSB sobre la explosión.



La vocera de Didion, Aisha Bachlani, dijo en un correo electrónico que la compañía ha alentado a todos los empleados a cooperar con CSB y otras agencias que investigan la explosión.



Agregó que la empresa organizó múltiples entrevistas de CSB con los empleados y les dio a los investigadores acceso regular al sitio.