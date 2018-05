Oficial: Trump promoverá la ley tributaria en Cleveland el sábado

WASHINGTON D.C. (AP)

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump promoverá la ley tributaria republicana este fin de semana en Cleveland.



El funcionario dice que el presidente destacará los beneficios de la ley para las pequeñas empresas el sábado.



Comentó que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el viaje y habló con The Associated Press este lunes bajo condición de anonimato.



El Partido Republicano está poniendo sus esperanzas en las elecciones de mitad de período para convencer a los estadounidenses de que la ley los beneficia.



Ohio es el escenario de las contiendas contenciosas para el Senado, el gobernador y varios distritos de la Cámara.



Cleveland fue sede de la Convención Nacional Republicana de 2016, donde Trump se convirtió oficialmente en el candidato presidencial republicano.



Visitó Ohio por última vez en marzo para promover sus propuestas de infraestructura.