El Jefe de Gabinete de la Casa Blanca llamó idiota a Donald Trump

WASHINGTON D.C. (AP)

El jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, dijo este lunes que un informe que calificó de idiota al presidente Donald Trump es "total BS".



Kelly, en un comunicado, dijo que él y Trump tienen "una relación increíblemente sincera y fuerte".



Añadió: "Él siempre sabe dónde estoy y tanto él como yo sabemos que esta historia es BS total".



NBC informó este lunes que Kelly ha criticado en múltiples ocasiones el conocimiento de Trump sobre temas como la inmigración, y se ha proyectado a sí mismo como una protección al país de los impulsos de Trump. El informe agrega que Trump estaba cansado de la actitud de Kelly.



En los últimos meses, Trump se ha irritado por el estilo de administración controladora de Kelly, y de vez en cuando ha hablado con amigos para reemplazarlo.



En sus primeros días en la Casa Blanca, Kelly impuso controles estrictos sobre el acceso y el flujo de información a Trump, aunque su influencia directa ha disminuido un poco, dijeron sus asesores.



Los aliados de Kelly insisten en que simplemente ha capacitado al personal para seguir sus protocolos de gestión, pero los funcionarios señalan que Trump se ha vuelto más dispuesto a actuar unilateralmente, ignorando o simplemente no buscando el consejo de su asesor principal.



El manejo de Kelly de las acusaciones de violencia doméstica contra el ex secretario de personal de la Casa Blanca, Rob Porter, a principios de este año causó consternación entre los empleados de la Casa Blanca, que creían que no era veraz.



La revelación pública de un insulto dirigido a la inteligencia del presidente recuerda a las filtraciones del año pasado que el ex secretario de Estado Rex Tillerson calificó a Trump de "imbécil".



Ese episodio creó lo que los funcionarios de la Casa Blanca describieron como una ruptura irreparable entre Trump y su jefe diplomático. Y finalmente condujo al lanzamiento sincero de Tillerson en marzo.



Kelly dijo que el informe de NBC "es otro intento patético de difamar a las personas cercanas al presidente Trump y distraer los muchos éxitos de la administración".