Ordenan investigar a Fernández por encubrimiento de atentado

BUENOS AIRES, Argentina(AP)

Un tribunal argentino ordenó el jueves que se investigue la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.



La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal de Argentina, aceptó el pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para que un juez reconsidere la acusación que hizo Nisman el 14 de enero de 2015 contra Fernández (2007-2015), su canciller Héctor Timerman y otros allegados al gobierno.



Cuatro días después de presentar su denuncia y un día antes de declarar ante el Congreso sobre la investigación, Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza. Hasta ahora la justicia no ha podido determinar si se suicidó o fue asesinado.



"Es un día significativo para los que buscamos la calidad institucional del país... queremos que se investigue y si son inocentes un juez dictaminará eso", dijo Waldo Wolff, ex presidente de la DAIA, al valorar la medida, en declaraciones al canal de cable Todo Noticias.