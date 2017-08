Nueva Jersey: Hombres estafan a adulto mayor haciéndose pasar por síquicos

NUEVA JERSEY(AP )

Las autoridades de Nueva Jersey dicen que un síquico y su hijo estafaron a un hombre mayor por más de 147 mil dólares por el tratamiento que dijeron que lo librarían de los “espíritus malignos”.



La policía de Galloway informó que Sally "Kim" Wando y su hijo, Frank Marco, enfrentan cargos de robo y conspiración.



Las autoridades declararon que la pareja dijo a la policía que el dinero era por la compra de un auto de la concesionaria de automóviles de Marco, no para el tratamiento síquico.



La policía encontró esa afirmación sin fundamento.



La víctima, que no es nombrada, le dijo a la policía que Wando le ofreció tratamientos para "limpiar su alma".



Las autoridades dicen que la primera visita costó 5 mil dólares.



Wando finalmente recomendó un programa de 14 pasos que cuesta 10 mil 500 cada uno.



Las autoridades señalaron que Wando le dijo al hombre que transfiriera 147 mil 700 dólares de su cuenta a la agencia de su hijo.



No se sabía el sábado si Wando o Marco habían contratado abogados.