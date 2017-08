Un surfista sobrevive ataque de tiburón en Australia

MELBOURNE, Australia(AP )

Un surfista tuvo suerte de escapar el martes con un arañazo superficial en la espalda, un traje de neopreno desgarrado y marcas de dientes en su tabla, tras ser atacado por un tiburón en una playa de Australia.Marcel Brundler, de 37 años, estimó que el tiburón que agarró su tabla era un tiburón blanco de unos tres metros (10 pies).Estaba surfeando cerca de Lorne, 140 kilómetros (90 millas) al Suroeste de Melbourne.Bundler dijo que había pegado un puñetazo al tiburón antes de escapar aprovechando una ola.“Al principio no le di importancia, tenemos muchos delfines en el agua aquí, pero después me di cuenta de que era grande, mucho más grande”, comentó.“En un momento dado me tenía entre los dientes. Yo gritaba y le daba puñetazos mientras me atacaba”, dijo.“Fui muy, muy afortunado de que esta ola saliera de la nada”, añadió.Lucas Von Gravenitz Sánchez dijo haber visto el ataque con sus prismáticos desde la orilla.“El tiburón era enorme”, dijo Von Gravenitz Sanchez.La policía señaló que Brundler estaba extraordinariamente tranquilo tras el suceso.“El tiburón dejó marcas de dientes en su tabla y le desgarró el traje (...) pero él no tiene lesiones.Fue muy, muy afortunado”, dijo el jefe de policía Mick Atkinson.“En ese momento había cuatro surfistas en el agua y salieron bastante deprisa después de eso”, añadió Atkinson.Pese al episodio, Brundler dijo que probablemente volvería a surfear la semana que viene.“Pero puede que no vaya solo, puede dar un poco de miedo”, dijo.