Amenaza Trump con cerrar Gobierno si no hay muro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó que si en septiembre no obtienen todo el presupuesto para la construcción del muro fronterizo con México cerrará el Gobierno, lo que obligaría al Congreso a negociar los fondos.



"Iremos de nuevo (por una ley de gasto) el 28 de septiembre y si no obtenemos seguridad fronteriza, no tendremos más remedio que cerrar el país, porque necesitamos seguridad fronteriza", aseguró el Mandatario durante un mitin con sus votantes de Michigan, de cara a la campaña por la presidencia en 2020.



Asimismo, destacó la cooperación de México en términos de migración para detener a quienes buscan cruzar a Estados Unidos.



"Déjenme decirles que logramos que México trabajara con nosotros para detener a muchos de los que están llegando, pero tenemos las peores leyes (migratorias) en el mundo", dijo.



"No tenemos fronteras, vamos a construir el muro, ¡ya empezamos!".

Trump criticó la política de las llamadas ciudades santuario, en especial las ubicadas en California -considerado estado santuario-, así como las políticas de soltar migrantes en espera de un juicio al que, según el Mandatario, nunca vuelven.



El Presidente también destacó la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y el equipo técnico con el que cuentan con helicópteros y vehículos especiales.



Hoy, el Presidente evadió por segunda ocasión la cena de corresponsal de la Casa Blanca.



En un desplante a los medios de comunicación, que él considera injustos, Trump eligió Michigan para elogiar lo que considera uno de los grandes logros en materia económica.



Trump, que ataca frecuentemente a los medios calificándolos como deshonestos y tilda de fake news su información, evitó la reunión donde tradicionalmente un humorista y el Presidente hablan entre celebridades de Washington y de Hollywood.