"Destrucción amplia si crecen tensiones con Norcorea": Papa

(AP )

El papa Francisco advirtió este sábado que “una buena parte de la humanidad” será destruida si aumentan las tensiones con Corea del Norte, e hizo votos para que la diplomacia y las Naciones Unidas encabecen las iniciativas en negociar una solución.



Cuando el pontífice regresaba a Roma desde Egipto le preguntaron sobre los lanzamientos de misiles balísticos de prueba que ha efectuado Corea del Norte y las advertencias de Estados Unidos acerca de las “catastróficas” consecuencias si la comunidad internacional no frena a Pyongyang.



Se le preguntó específicamente qué le diría al presidente estadounidense Donald Trump -el cual envió un portaviones a que participe en maniobras cerca de la península de Corea-, así como a otros gobernantes en un intento por apaciguar las tensiones.



Francisco respondió que les pediría que utilicen la diplomacia y la negociación “porque se trata del futuro de la humanidad”.



“Hoy día, una guerra de gran magnitud destruirá no una pequeña parte de la humanidad, sino una buena parte de la humanidad y la cultura. Todo. Todo, ¿o no? Sería terrible. No creo que la humanidad en la actualidad podría soportarla”, les dijo el pontífice a los reporteros.



El Papa hizo sus declaraciones en momentos de alta tensión en particular: horas antes, un misil balístico norcoreano de mediano alcance al parecer falló, el tercer fracaso de Pyongyang en un mes.



El Consejo de Seguridad de la ONU efectuó el viernes una reunión ministerial sobre el creciente programa armamentista de Pyongyang. Funcionarios norcoreanos boicotearon la reunión, la cual fue presidida por el secretario norteamericano de Estado, Rex Tillerson.



Las Naciones Unidas prohibieron los lanzamientos de prueba de misiles balísticos de Corea del Norte porque son vistos como parte de los intentos de Pyongyang para construir un misil nuclear que pueda alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.



Francisco dijo que la ONU debe recuperar su liderazgo en la resolución de conflictos porque -dijo- se ha “debilitado” con el paso del tiempo.



Trump envió un submarino nuclear y al super portaaviones Carl Vinson a aguas coreanas, y Corea del Norte efectuó esta semana ejercicios de gran escala y con munición real en su costa oriental.



Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron a instalar un sistema de defensa antimisiles que se supone estaría parcialmente funcional en unos días, y las armadas de ambas naciones iniciaron el sábado maniobras militares conjuntas.



Las tensiones con Corea del Norte podrían figurar durante una posible reunión entre Trump y Francisco.



La Casa Blanca dijo que se pondrá en comunicación con el Vaticano para concertar una audiencia cuando Trump viaje a Sicilia a finales de mayo para participar en la cumbre del G7.



Francisco dijo que no ha sido recibida petición alguna para una reunión con Trump, “pero doy la bienvenida a todo jefe de Estado que solicite audiencia”.



El pontífice recordó que con frecuencia ha lamentado la “guerra mundial en partes” que se está librando en varios países en todo el mundo. Ahora, señaló, esas partes están aumentando de tamaño.

“Siempre exhorto a resolver los problemas a través de la vía diplomática, a través de las negociaciones”, afirmó.