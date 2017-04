Migrantes detenidos en redadas, sin antecedentes

WASHINGTON D.C. (SUN)

Aproximadamente la mitad de los 675 migrantes detenidos en redadas en Estados Unidos en el tiempo que lleva Donald Trump en la Casa Blanca no tenía sentencias criminales o su mayor delito había sido cometer infracciones de tránsito, reveló este viernes en su portal el diario "The Washington Post", que usó como fuente datos proporcionados por asesores del Congreso.



La información está relacionada con las redadas y detenciones con fines de deportación realizadas a principios de febrero por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Antonio y Nueva York.



Dos personas habían sido condenadas por homicidio, 80 por agresión y 57 por delitos relacionados con “drogas peligrosas”.



Del mayor grupo detenido (163 personas) en una sola operación 90% estuvo implicado en casos de manejar en estado de ebriedad, según dijo el viernes el ICE. De quienes fueron puestos en custodia, 177 no tenían condenas criminales en absoluto, aunque en 66 casos la sentencia estaba pendiente, en su mayoría por delitos migratorios o de tránsito, indicó el "Post".



Las redadas fueron parte de una operación nacional “Cross Check” en la que fue detenida una fracción de los 21 mil 362 migrantes que la administración Trump puso bajo custodia con fines de deportación entre enero y marzo. Según la administración, la mayoría son delincuentes, pero los datos obtenidos por el "Post" indican que 5 mil 441 no lo eran. Trump ha dicho que su objetivo son los “bad hombres”.