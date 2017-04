100 días con Trump

WASHINGTON D.C. (El Universal / AP)

Donald Trump confesó que no esperaba que el trabajo de presidente de EU iba a ser tan difícil, y confesó echar de menos su vida de magnate en NY.



Entre las cosas que extraña de su vida como multimillonario están el que si antes no tenía privacidad, ahora es nula, y el conducir. Aun así, dijo, está satisfecho con lo que va de su Gobierno.



La verdad es que su plan para los primeros 100 días es una obra en desarrollo, que se va a prolongar mucho más allá de su centésimo día en la Casa Blanca.



DESATINOS



Al “empresario-Presidente” le ha costado aplicar su experiencia como mago del mundo de los bienes raíces para gobernar la nación más poderosa del mundo.



Expertos en administración dicen que ha dado varios pasos en falso.



Lo que algunos consideran “fanfarronadas” del Presidente dieron paso a políticas confusas que debilitaron su capacidad de negociación en temas delicados, como reformas integrales a las leyes impositivas y al plan de salud.



Sus iniciativas de inmigración fueron bloqueadas por los tribunales y no ha podido hacer que el Congreso apruebe ninguna ley importante.