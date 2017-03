Rechaza Cumbre de Tuxtla discriminación a migrantes

SAN JOSÉ (AP )

Los presidentes y cancilleres de los diez países que integran el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla concluyeron el miércoles su cumbre en Costa Rica con una referencia y rechazo a la discriminación y hostilidades hacia los migrantes, aunque no aludieron directamente a Donald Trump.



La cumbre que finalizó hoy la capital costarricense con la participación de México, Colombia, República Dominicana y los siete países de Centroamérica incluyó en su declaración política tres puntos relacionados con el tema migratorio, en los que expresaron su preocupación por "el aumento de acciones que discriminan a las personas migrantes".



Las naciones mesoamericanas abogaron también por dar un enfoque integral a la atención de las causas que originan la migración, así como un "pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, independientemente de su condición migratoria".



El sexto punto de la declaración política añade la necesidad de destacar "una mayor cooperación internacional entre los países de origen, tránsito y destino, de conformidad con el derecho internacional".



Al respecto, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, aseguró que los puntos de la declaración fueron "suficientemente claros", pese a que no hacen mención expresa del proyecto de Trump de construir el muro en la frontera con México. "Yo me adhiero estrictamente a lo dicho por esta declaración política, que he enumerado expresamente para que no haya duda sobre la posición del colectivo mesoamericano, y que Costa Rica avala, respecto del tema migratorio", dijo Solís.



Sobre la construcción del muro, el mandatario dijo que "por supuesto que no" está de acuerdo con el proyecto y replicó las palabras del presidente de colombiano Juan Manuel Santos durante esta cumbre: "los muros que existen entre las naciones del mundo deben desaparecer, porque lo que hacen es que separan a la familia humana".



Solís insistió en que la cumbre de Tuxtla no es para "confrontar a Estados Unidos ni ningún otro país", pues el grupo mesoamericano tiene otra agenda enfocada en los problemas económicos, sociales y políticos de la región, que quedaron reflejados en nueve declaraciones sectoriales.