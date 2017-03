Texas: choque entre dos camionetas deja doce muertos

UVALDE, Texas, EU(AP )

Doce personas murieron y tres quedaron heridas el miércoles debido al choque de frente entre una camioneta pick up con una furgoneta que transportaba a 14 miembros de una iglesia en el Suroeste de Texas, informó un policía estatal.



El choque ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde en la carretera federal 83, en las afueras del Parque Estatal Garner, a unos 120 kilómetros (75 millas) al Oeste de San Antonio, informó el sargento Conrad Hein del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Los heridos han sido trasladados a hospitales.



Hein dijo desconocer si el ocupante de la camioneta pick up está entre los fallecidos.



Fotografías y videos del incidente permiten ver fuertes daños en el área del conductor de ambos vehículos.



Las 14 personas que iban en la furgoneta eran miembros de la Iglesia First Baptist de New Braunfels, Texas.



Un comunicado publicado en el sitio web de la iglesia señala que sus feligreses regresaban de un retiro de tres días en el Campamento Bautista Alto Frio en Leakey, a unos 14 kilómetros (9 millas) al Norte del sitio del choque.



Los funcionarios eclesiásticos no se habían enterado del número de muertos y lesionados por el choque, se afirma en el texto. Sin embargo, están atendiendo "a los familiares para ayudarlos a hacer frente a esta tragedia".