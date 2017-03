Será Ivanka Trump empleada oficial de la Casa Blanca

WASHINGTON D.C. (AP )

Ivanka Trump se integrará al gobierno de su padre como una empleada oficial.La hija del mandatario anunció el miércoles que fungirá como empleada sin goce de sueldo en la Casa Blanca. Señaló que ha "escuchado las preocupaciones que algunos tienen con que asesore a mi padre en una capacidad personal".Trump había anunciado previamente que tendría una oficina en el Ala Oeste de la Casa Blanca y autorizaciones de seguridad, pero que no se integraría de manera oficial al gobierno. La decisión generó críticas por parte de expertos en ética.El abogado de Trump, Jamie Gorelick dijo que presentará sus declaraciones financieras requeridas a todos los empleados federales y se apegará a las reglas de ética.A través de un comunicado, la Casa Blanca dijo que "se complace de que Ivanka Trump haya decidido dar este paso". La noticia fue reportada en primera instancia por el The New York Times