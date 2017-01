Canadá ofrece permiso temporal a varados por plan de Trump

TORONTO(AP )

Canadá ofrecerá permisos de residencia temporal a viajeros que queden varados en el país debido a la orden del presidente estadounidense Donald Trump de prohibir el ingreso de viajeros provenientes de siete naciones mayormente musulmanas, informó el ministro de Inmigración el domingo.



Ahmed Hussen, un refugiado somalí recién nombrado ministro de Inmigración de Canadá, señaló que actualmente nadie está varado en aeropuertos canadienses debido a la prohibición.



"Permítanme asegurar a aquellos que pudieran quedar varados en Canadá que utilizaré mi autoridad como ministro para proporcionarles residencia temporal si la necesitan, como lo hemos hecho antes", afirmó Hussen.



Hussen agregó que funcionarios de la Casa Blanca han ofrecido garantías de que los residentes permanentes canadienses pueden ingresar a Estados Unidos si cuentan con una tarjeta válida de residencia permanente y un pasaporte de una de las naciones afectadas por la orden ejecutiva de Trump.



Los residentes permanentes en Canadá son equivalentes a los poseedores en Estados Unidos de una "tarjeta verde".



Las personas con doble ciudadanía y pasaporte canadiense pueden ingresar a Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense había informado inicialmente que las personas con doble ciudadanía estaban incluidas en la prohibición.



Pero Daniel Jean, asesor de Seguridad Nacional de Canadá, dijo que el asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, le aseguró que tales ciudadanos canadienses no se verán afectados.



Comentó que se enteró primero de la prohibición a viajeros a través de la prensa, y añadió que no cree que la medida haga más seguro al mundo.



Mientras tanto, más de 200 líderes del sector de tecnología de Canadá firmaron una carta abierta urgiendo al gobierno federal a otorgar visas de trabajo a empleados especializados en tecnología que hayan sido afectados por la acción del gobierno de Trump.



En la carta solicitan visas que permitan que personas que trabajan en el sector en Estados Unidos puedan ahora vivir y trabajar en Canadá con acceso a prestaciones mientras solicitan la residencia permanente, si así lo deciden.



Jennifer Moss, cofundadora de una compañía canadiense de tecnología y quien habló en representación de una organización llamada Tecnología sin Fronteras, dijo que tales visas podrían ayudar a los trabajadores a quienes se les impida regresar a su empleo en Estados Unidos.



"Si no se está interesado en conservar a personas de todo el mundo que son mentes extremadamente talentosas, inteligentes y brillantes, y se les rechaza en las fronteras, nosotros estamos felices de recibirlas en nuestro país", enfatizó Moss.