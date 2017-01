EU evalúa que cárteles de drogas paguen el muro: Priebus

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus, ha presentado este domingo nuevos posibles mecanismos para financiar el polémico muro que dividirá a Estados Unidos y México, evalúa varias opciones, incluidos impuestos a cárteles de drogas o vía multas a inmigrantes."Puede ser a través de un impuesto sobre los bienes que atraviesan la frontera, podría ser a través de una reforma tributaria y una fórmula sobre impuestos y créditos de importación y exportación, podría estar en los cárteles de la droga y podría ser en las personas que vienen aquí ilegalmente y pagan multas ", dijo."O podría ser, ya sabes, todo lo anterior. Hay un buffet de opciones que tenemos para poder pagar por este muro ", mencionó en una entrevista para la CBS En cuanto a la pared a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, que el Sr. Trump autorizó en otra orden ejecutiva la semana pasada, Priebus dijo que no hay "conclusión final" sobre cómo se pagará el muro.El presidente Donald Trump ordenó el miércoles la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, la creación de nuevos centros para detener inmigrantes no autorizados en la frontera Sur y la reactivación de un programa federal para agilizar deportaciones."Hemos hablado de esto desde el comienzo", indicó el mandatario al firmar una de las dos órdenes ejecutivas sobre seguridad fronteriza y migración.Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto sentenció que México no pagará por el muro que ha ordenado construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para separar a las dos naciones.El jefe del Ejecutivo mexicano advirtió en su cuenta de Twitter que no cree en muros: “México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos”.